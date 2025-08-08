Dirigentes políticos rechazan iniciativa de la Gran Colombia entre Colombia y Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE/ Rayner Peña R. / Rayner Peña R. ( EFE )

Norte de Santander

Como un sofisma de distracción, así califica Gregorio Correa, presidente de la Asamblea de Norte de Santander, la propuesta de Gustavo Petro de volver al sueño de Bolívar y convertir a Colombia y Venezuela como una “Gran Colombia”.

“Eso son sofismas de distracciones que tienen los dos presidentes” dijo el dirigente político.

“Ustedes saben que los dos presidentes viven en el país de las maravillas. Ellos viven en un sueño aletargado, donde ni siquiera conocen la realidad de sus países. Cuando el presidente de Venezuela habla que ya no están sufriendo necesidades, vemos como la gente sigue sufriendo por el mercado, por comprar una bolsa de harina pan. Así mismo el presidente de acá, que dice que no pasa nada, que estamos en completa paz, cuando estamos es en una guerra total”, dijo el presidente de la Asamblea.

Resaltó que “son dos personas que son de izquierda, antidemocrático, caprichosos, con ese sueño de Bolívar, que también no fue grato en sus pensamientos, sino también revolucionario. Ya no estamos para eso, hemos evolucionado y tenemos nuestra soberanía”.

Pidió respeto por los años de historia que se han vivido para lograr la independencia de nuestro país.