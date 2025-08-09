Alimentos en julio fueron más costosos por paros y llevaron al alza en inflación: AmCham dice que era evitable

Luego de que el Dane revelara que la inflación en Colombia durante julio incrementó en comparación con junio, la presidenta Ejecutiva de AmCham, María Claudia Lacouture, se pronunció y detalló que esta alza era evitable.

En horas de la tarde del pasado viernes 8 de agosto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística indicó que la inflación en Colombia fue del 4.90% en julio, lo que representa un leve incremento en comparación con junio, cuando se ubicó en 4.82%. De este modo, para ese mes el Índice de Precios al Consumidor registró una variación mensual del 0,28%.

Leer más: Inflación anual, a julio, aumentó y llega a 4.90%

De hecho, la directora del Dane, Piedad Urdinola señaló que este aumento en el índice de precios al consumidor se debe al comportamiento anual de asuntos como el alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Con lo anterior, la presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, explicó que el incremento de la inflación se debe a la subida en los precios de los alimentos generada por los paros del último mes, ya que las protestas frenan la producción, encarecen los precios y generan millonarias perdidas.

Leer más: Se levanta el bloqueo en Boyacá: campesinos y Gobierno llegan a acuerdo tras 5 días de protestas

En ese sentido, Lacouture comentó que si el Gobierno hubiera cumplido las promesas a los productores y no se hubieran presentado los paros en julio, la inflación no habría incrementado y en consecuencia, el bolsillo de los colombianos no habría sido impactado.

Por lo tanto, Lacouture indicó que el Gobierno tiene la importante tarea de actuar, trabajar y construir diálogos para que se levanten los bloqueos a nivel nacional, así como de garantizar el abastecimiento de alimentos y cumplir las promesas que le hace a los productores.

Así las cosas, AmCham plantea que si ese escenario en donde el Gobierno actúe no ocurre, la inflación del país seguirá golpeando con más fuerza el bolsillo de los colombianos. Es decir, los alimentos y productos seguirían incrementando de valor.

Leer más: Inflación en Colombia sigue bajando: fue de 4,82 % anual en junio, según el DANE