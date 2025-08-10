Gobierno pide restablecimiento de clases a Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, pese a extinción de dominio

El Ministerio de Educación señaló que esta institución de educación superior privada, tiene personería jurídica vigente, y pese a que actualmente está en proceso de extinción de dominio, tiene obligaciones legales e institucionales adquiridas con sus estudiantes mediante el pago de matrícula.

Por lo tanto, la cartera de Educación solicitó a la universidad respuestas claras y soluciones concretas que permitan restablecer el acceso a las clases y a los servicios académicos.

Además, el Ministerio de Educación anunció que iniciará el trámite correspondiente para evaluar las condiciones institucionales actuales.

Las mesas de trabajo para llegar a acuerdos:

Por otro lado, fue convocada de manera urgente una mesa de trabajo para mañana lunes 11 de agosto a las 2:00 p. m., en las instalaciones del Ministerio, se espera que participen la presidenta de la SAE y el rector o depositario provisional del centro educativo.

El Ministerio de Educación señaló que también participará en la mesa de trabajo que fue convocada por los sindicatos, docentes y estudiantes, el próximo martes 12 de agosto a las 7:00 a. m. “Con el propósito de acompañar a la comunidad estudiantil, adelantar un proceso de caracterización individual de cada caso e implementar rutas alternativas que aseguren su permanencia en el Sistema de Educación Superior, salvaguardando su derecho a la educación”.

Igualmente, la cartera de Educación informará al Ministerio de Trabajo de las mesas de trabajo convocadas para que “adopte las medidas necesarias que garanticen a docentes y personal administrativo las mismas condiciones y protecciones que se establezcan para la comunidad estudiantil”.

¿Por qué los estudiantes citados a presentar el ICFES no pudieron hacerlo?

Ahora bien, el Ministerio explicó que los estudiantes citados para presentar el Examen de Estado el día de hoy domingo 10 de agosto no pudieron ingresar a la universidad debido a una movilización de la comunidad universitaria.

No obstante, esta jornada será reprogramada en un plazo aproximado de dos semanas. La nueva fecha será informada oportunamente por el ICFES, garantizando que el examen se realice en condiciones de normalidad y pleno acceso.

