El magisterio del Tolima anuncia paro de 48 horas

Ibagué

Caracol Radio estableció que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima – SUTET-SIMATOL convocó al magisterio del Tolima e Ibagué a una jornada de paro de 48 horas el próximo lunes 11 de agosto.

Según Jessiel Melendro Vega, presidente de SUTET SIMATOL, esta es una advertencia en caso de que las Secretarías de Educación no realicen el pago inmediato del retroactivo salarial adeudado.

“El comité ejecutivo tomó la decisión importante para todo el magisterio del Tolima e Ibagué debido a que a la fecha no se ha cancelado el retroactivo correspondiente a cinco meses de este año, tomamos la decisión de este paro”, dijo Melendro.

Los directivos sindicales manifestaron que el paro solo se suspenderá si la secretaría de Educación del Tolima o la de Ibagué pagan el retroactivo que está pendiente de giro.

“El retroactivo es un derecho, no una dádiva. Basta de incumplimientos y dilaciones. Llamamos a todos nuestros afiliados y afiliadas a participar activamente en esta jornada de lucha”, resaltó el líder sindical.

Finalmente, el sindicato hizo un llamado a los integrantes de SUTET SIMATOL a participar de esta jornada con unidad, firmeza para lograr que se respeten los compromisos con el magisterio.