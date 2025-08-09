Estudiantes del grado once presentan este domingo las pruebas ICFES

Cúcuta

Los estudiantes del grado once de las diferentes instituciones educativas de Norte de Santander se preparan para presentar las pruebas ICFES este domingo 10 de agosto.

Son miles de jóvenes que durante el transcurso del año se han venido preparando por medio de estrategias de aprendizaje implementadas por las autoridades educativas.

“Tenemos en este momento 7306 estudiantes de todo el departamento que van a presentar este domingo estas pruebas saber 11. Se ha venido articulando con cada uno de los rectores, con los padres de familia con los niños para que estén atentos a todas las situaciones, y desde la Secretaría implementamos una estrategia bastante importante en la que logramos que docentes de todas las áreas tuvieran la capacitación para brindarle a los estudiantes lo que ellos requieren para presentar estas pruebas” dijo a Caracol Radio Laura Cáceres, secretaria de educación departamental.

Se adelantaron las labores necesarias para garantizar que los estudiantes que viven en zonas alejadas puedan estar presentando la prueba este domingo.

“Una articulación bastante importante que se realizó, sobre todo con los rectores y con los alcaldes para garantizar que estos niños, así se encuentren en un lugar bastante disperso, puedan estar presentando estas pruebas” dijo la funcionaria.

Por último se refirió al impacto que ha tenido la violencia en el proceso académico, pero resalta el compromiso en las instituciones para seguir garantizando la educación y los buenos resultados para la región.

“Es importante resaltar que hemos venido avanzando en la media nacional con respecto a las pruebas, este año no ha sido fácil, tuvimos un año bastante complejo con la violencia que se generó, sobre todo en la zona del Catatumbo, pero igual se hizo la tarea y esperamos que este año los resultados sigan siendo buenos para nuestro departamento” puntualizó Cáceres.