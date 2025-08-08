Colegio público de Ibagué ofertará formación técnica en lenguaje de señas

Ibagué

Caracol Radio conoció que Ibagué será pionera en la formación técnica en interpretación de lengua de señas en una institución oficial del país. El programa comenzará en 2026 en la Institución Educativa Niño Jesús de Praga.

Con esta iniciativa se busca generar una educación más incluyente en la capital del Tolima, y está dirigida a estudiantes desde grado noveno que deseen formarse en competencias que les permitan conectar con la comunidad sorda y responder a una creciente demanda laboral en el área de interpretación de lengua de señas.

“Aquí los futuros ibaguereños que van a estar en las instituciones educativas y en los diferentes campos laborales se van a poder formar en interpretación de lengua de señas, lo que va a hacer que le apuntemos a una ciudad 3D: dinámica, diversa y especialmente digna”, afirmó Gabriel Patarroyo, director de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación.

La estrategia surge del trabajo conjunto entre la Alcaldía y la institución educativa, que históricamente ha atendido población sorda y ahora proyecta ampliar su impacto con una formación técnica que fortalecerá la inclusión y abrirá nuevas puertas a los jóvenes ibaguereños.

Esta iniciativa permitirá a los estudiantes obtener una titulación técnica al finalizar el grado 11, incrementando sus posibilidades de vinculación laboral en sectores donde se requiere personal capacitado en interpretación de lengua de señas.