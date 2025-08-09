Se levanta el bloqueo en Boyacá: campesinos y Gobierno llegan a acuerdo tras 5 días de protestas

Ventaquemada

Este viernes 8 de agosto, se llegó a un acuerdo entre los campesinos parameros y de la alta ladera, y el Gobierno Nacional, tras largas jornadas de diálogo que iniciaron el miércoles 6 de agosto. Finalmente, sobre la media noche, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, confirmó que se levantaba el paro y por ende el bloqueo que había a la altura de Ventaquemada, entre Bogotá y Tunja.

El mandatario de los boyacenses dio la noticia a las 11:47 p.m., celebrando que no tuvo que usarse la fuerza pública, sino que todo se basó en el diálogo permanente: “tengo la alegría de informarle a Colombia que sin usar un solo gas, una sola tanqueta, un solo bolillo y sin ningún enfrentamiento entre policías, hijos de campesinos, con campesinos, hemos llegado a un acuerdo".

Esta mesa de diálogo comenzó el miércoles 6 de agosto, con la presencia de las ministras de Agricultura, Martha Carvajalino, y la de Ambiente (e), Irene Vélez, acompañadas por los directores de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Parques Naturales, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), y un equipo conformado por 40 personas en su totalidad, que buscaban darles soluciones a las solicitudes de los campesinos parameros, que iniciaron el bloqueo en el sector conocido como la Curva de la Zanahoria, el lunes 4 de agosto, sobre las 3 de la mañana.

“Los campesinos entienden que su territorio es sagrado”

En el anuncio de la finalización de este paro, el gobernador Amaya, indicó que el logro va más allá del desbloqueo de las vías: “aquí se ha logrado que después de muchos años, un gobierno por fin haya escuchado la voz de un pueblo humilde, noble, laborioso, que sufre todos los días con la inclemencia del frío y del clima para producir su comida, la comida de los colombianos”.

También destacó el papel histórico y ambiental de las comunidades rurales: “campesinos que han cuidado los páramos, campesinos que entienden que su territorio es sagrado y que primero Dios y después el agua, como decía mi abuelo don Eliodoro”.

Acuerdo de diez puntos será firmado este 9 de agosto

Así que el acuerdo de diez puntos, será formalizado este sábado 9 de agosto al mediodía, con la firma de las ministras de Ambiente (e) y de Agricultura, así como de directores de la ANT, Parques Nacionales, el Igac, la Upra y Corpoboyacá. Se hará en el Puente de Boyacá, lugar que, en palabras del gobernador, “esta vez no se derramará sangre, sino que se cosechará esperanza y se le dará ejemplo a Colombia y al mundo”.