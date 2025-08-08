Icfes aplaza aplicación de pruebas Saber 11 en Boyacá, Cundinamarca y Santander por manifestaciones

27 municipios de Boyacá, así como en 2 municipios de Cundinamarca y 3 de Santander

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció este viernes el aplazamiento de la jornada de aplicación de las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, prevista para el domingo 10 de agosto, debido a las manifestaciones que se presentan actualmente en el departamento de Boyacá.

De acuerdo con la entidad, las protestas han impedido el traslado del material necesario para la aplicación de los exámenes, afectando a 22.570 personascitadas en 27 municipios de Boyacá, así como en 2 municipios de Cundinamarca y 3 de Santander.

Los municipios donde estaba prevista la jornada son:

Boavita, Chiquinquirá, Chita, Cómbita, Duitama, El Cocuy, Garagoa, Guateque, Güicán de la Sierra, Miraflores, Moniquirá, Muzo, Otanche, Paipa, Pauna, Ramiriquí, Samacá, San Eduardo, Santa Rosa de Viterbo, Soatá, Socha, Sogamoso, Tunja, Turmequé, Tuta, Ventaquemada y Villa de Leyva. Cundinamarca: Simijaca y Villa de San Diego de Ubaté.

Simijaca y Villa de San Diego de Ubaté. Santander: Barbosa, Puente Nacional y Vélez.

El Icfes indicó que la decisión busca garantizar la seguridad de los estudiantes, la logística de transporte del material de evaluación y el adecuado despliegue del personal asignado.

“Una vez se cuente con las condiciones logísticas y de seguridad necesarias, se reprogramará la aplicación de las pruebas, en coordinación con los sitios de aplicación y las autoridades competentes. La nueva fecha será informada oportunamente a través de los canales oficiales”, señaló el Instituto en un comunicado.