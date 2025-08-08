Fin del paro minero en Boyacá: Presidente Petro anuncia acuerdo de transición energética
Levantado el paro minero este 7 de agosto tras acuerdo de transición energética para pequeña minería del carbón con el Gobierno Nacional
Noticia en desarrollo
Noticia en desarrollo
El siguiente artículo se está cargando
Escucha la radioen directo
Tu contenido empezará después de la publicidad
Programación
Ciudades
Elige una ciudad
Compartir
Más acciones
Suscríbete
Tu contenido empezará después de la publicidad