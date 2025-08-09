Guillermo de Amores terminó en la clínica tras el Millonarios vs. Cali: atención al parte médico / @MillosFCoficial

No cesan los problemas en Millonarios. En medio del mal momento deportivo en la Liga Colombiana 2025-II, el cuadro azul sufre por las lesiones de sus futbolistas.

Justamente, en el reciente duelo frente al Deportivo Cali, que por cierto terminó igualado a tres goles (3-3), Andrés Llinás y Guillermo de Amores tuvieron que ser sustituidos por serios problemas físicos.

El primero presentó una fractura del cuello del pie izquierdo, según se informó en el parte médico; mientras que el segundo tuvo un traumatismo en la cabeza, tras golpearse con el palo izquierdo de la portería.

Parte médico de Guillermo de Amores

Sobre la media noche, Millonarios dio a conocer el parte médico oficial de Guillermo de Amores. Allí informa que el arquero uruguayo fue llevado a una clínica para tomarle "una tomografía axial computarizada" y de paso tenerlo bajo observación.

“Millonarios FC informa que, el jugador Guillermo Amores sufrió una conmoción cerebral en el partido de este viernes contra el Deportivo Cali. El jugador fue trasladado a un centro médico en donde se le realizó una tomografía axial computarizada la cual arrojó resultados normales. Sin embargo, el jugador quedará en estado de observación por las próximas horas“, se informó.

A la espera del tiempo de recuperación, Diego Novoa será el encargado, nuevamente, de pararse bajo los tres palos. Es preciso recordar que el meta bogotano venía jugando los partidos de Liga, debido a que De Amores estaba poniéndose a punto físicamente.

En este orden de ideas, el arquero de 36 años seguramente regresará al once titular. En lo corrido del segundo semestre ha disputado cuatro partidos, tres de ellos desde el arranque y el último ingresando por el lesionado Guillermo de Amores. Suma 382 minutos de juego en los que ha recibido cuatro goles.

La próxima salida de Millonarios, teniendo en cuenta que el clásico ante Independiente Santa Fe terminó siendo aplazado, será el domingo 17 de agosto frente al Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.