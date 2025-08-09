Millonarios entrega el parte médico de Andrés Llinás, tras la dura lesión sufrida frente al Cali

Millonarios sumó su primer punto del semestre, luego de salvar un agónico empate a tres tantos (3-3) frente al Deportivo Cali en el Estadio El Campín. Aunque el azul ganaba cómodamente por 2-0, los vallecaucanos lograron dar vuelta al resultado en cuestión de minutos y por poco se llevan la victoria. El tardío tanto de Danovis Banguero terminó salvando al cuadro capitalino.

La situación no mejora, no solo porque el equipo no ha ganado un solo partido en lo corrido del campeonato liguero, sino también porque su capitán, Andrés Llinás, sufrió una terrible lesión en la disputa de un balón.

Pasados los 70 minutos de partido, el zaguero central fue contra la banda a realizar un cierre y chocó con el delantero Fernando Mimbacas. En la caída, el pie izquierdo del bogotano se le quedó atrás y, con el peso del atacante rival, terminó doblándose. De inmediato, Llinás solicitó la camilla y fue retirado de inmediato del terreno de juego.

Parte médico de Andres Llinás

Sobre la medianoche, Millonarios dio a conocer el parte médico oficial de Andrés Llinás, tras su complicada lesión. Se trata de una “fractura del cuello de pie de su pierna izquierda“, la cual obliga intervención quirúrgica.

“Millonarios FC, informa que, el jugador Andrés Llinás, en el juego de este viernes ante Deportivo Cali, sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda. Se realizará intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según su evolución. ¡Fuerza Andrés!“, se informó.

Llinás se convierte entonces en una dura baja para el onceno de David González de cara a lo que viene. Es preciso recordar que el defensor venía siendo el capitán del equipo y era de los jugadores de mejor rendimiento dentro del campo, a pesar del flojo momento a nivel grupal.

Su reemplazo sería Sergio Mosquera, quien normalmente suele suplirlo cuando ha estado de baja. Otra opción sería la de Jorge Arias, aunque con él se armaría una zaga central con dos jugadores de perfil zurdo, teniendo en cuenta que Juan Pablo Vargas es el titular por sector izquierdo.

Teniendo en cuenta que el clásico de la décima fecha ante Independiente Santa Fe fue aplazado, la próxima salida de Millonarios será el domingo 17 de agosto frente al Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.