Así fue la ovación que recibió Alberto Gamero en El Campín, previo al partido Millonarios vs. Cali

Millonarios igualó 3-3 ante Deportivo Cali en el estadio El Campín, por la fecha 6 de la Liga Colombiana. Este duelo fue especial para el director técnico del equipo vallecaucano, Alberto Gamero, quien volvió a reencontrarse, luego de 9 meses, con la que fue su hinchada en algún momento.

Gamero volvió a la que fue su casa por varios años, en donde vivió tristezas, alegrías y consagró tres títulos. La hinchada de Millonarios lo recibió de la mejor manera, al igual que los jugadores, y no ocultó su felicidad.

¿Qué dijo Alberto Gamero sobre su recibimiento en El Campín?

El entrenador del Deportivo Cali habló al terminar el partido, en la rueda de prensa, sobre la emoción que sintió al ingresar al estadio y que la hinchada de Millonarios lo recibiera en medio de ovaciones.

“La verdad estaba nervioso, cuando entré fue por el otro camerino, algo que hacía 5 años no hacía. Sentí alegría y satisfacción cuando sentí el cariño de la gente. Presentía eso, pero ratifiqué el cariño que me tenía la gente, es lindo y satisfactorio. Eso es lo bonito del fútbol, cuando una institución te agradece lo poco que uno puede hacer. Fue una felicidad enorme y le agradezco a la hinchada por recibirme así. No tengo palabras“, agregó el entrenador.

Ⓜ️ El agradecimiento de los hinchas de Millonarios a Alberto Gamero. Pocas veces vi que se coreara a así a un técnico rival en El Campín. pic.twitter.com/frpRM6tvnC — Cristian Pinzón (@Crispinllos) August 9, 2025

Posteriormente, el entrenador reveló la alegría que sintió al reencontrarse con los jugadores que dirigió por 4 años: “La noche se me redondeó con un buen recibimiento, agradecimientos de casi todos los jugadores. Es lindo cuando uno siente ese amor de ellos hacia mí como yo hacia ellos. De los años que estuve dirigiendo, nunca me había pasado eso, fue un día feliz para mí. Agradezco a todos por haberme recibido así, de esta forma”.

El mensaje que le dedicó Alberto Gamero al jugador Andrés Llinás

Cabe recordar que en el partido entre Millonarios y Deportivo Cali, el Embajador sufrió la baja del jugador Andrés Llinás, quien salió en camilla luego de sufrir una grave lesión. Gamero habló sobre esta situación y le envió un mensaje al defensor.

“Estaba cerquita cuando vi la lesión. Lo vi y sé que es un momento duro para todos, él es un ídolo de Millonarios. Le mando mucha fortaleza, es un jugador joven, de mucha proyección. Siempre digo que el joven se recupera mucho más rápido y estoy seguro que él lo hará bien. Le digo a toda la familia que lo arropen y yo voy a estar pendiente de él. Es una persona fuerte, ha madurado y Dios quiera que no sea grave la cosa”.