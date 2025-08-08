Feminicidio en Concordia: una mujer fue asesinada, al parecer, por su expareja sentimental

Concordia- Antioquia

Bastante consternación se ha generado en el municipio de Concordia, Antioquia, por la muerte de manera violenta de tres mujeres en dos hechos aislados. Una mujer en un presunto caso de feminicidio y el segundo, dos hermanas, una muerta hallada en el río Cauca y la otra desaparecida.

El primer caso ocurrió este jueves en el área urbana de Concordia. Allí la señora Aidé Ortíz, de 50 años, fue asesinada con arma cortopunzante dentro de la vivienda ubicada en la urbanización.

“Su expareja sentimental la agredió con arma cortopunzante y le ocasionó heridas graves que terminaron con su vida. Eso fue en el área urbana el día de hoy, aproximadamente entre las siete y siete y treinta de la mañana”, le dijo a Caracol Radio Alexandra Herrera, alcaldesa de Concordia.

La mandataria mencionó que la mujer no había denunciado amenazas de la expareja que huyó del lugar y que es buscado por las autoridades para que responda por este caso. Mientras que la investigación apenas inició.

Dos hermanas desaparecieron y una ya fue encontrada muerta

Este es otro hecho que también es lamentado por la administración local. Este drama comenzó el pasado martes cuando las dos muchachas, Yurany Romero Ramírez y Yancelly Ramírez Seguro, desaparecieron luego de que salieran de sus casas. Solo hasta las últimas horas se conoció el desenlace parcial de este hecho y es que, en la vecina población de Betulia, a la altura de la vereda EL Cangrejo, fue hallada Yurany Romero Ramírez.

“La mamá de estas dos jóvenes me informa que desde el día martes sus dos hijas están desaparecidas. De inmediato, yo la conduzco para que establezca la denuncia, y en horas de la tarde fue reportada por la comunidad de la vereda Cangrejo. Avisaron que en el río Cauca había un cuerpo; los bomberos del municipio de Betulia se desplazaron hasta el lugar, hicieron la verificación y, al identificar este cuerpo, se pudieron percatar las autoridades de que se trataba de una de las hijas de la señora Claudia, que había manifestado que estaban desaparecidas”, agregó la alcaldesa Alexandra Herrera.

La segunda joven, es decir, Yancelly Ramírez Seguro, sigue desaparecida, por lo que las autoridades comenzaron con la investigación de este caso.