¡Tome apunte! Sectores sin luz en Barranquilla y Soledad el SÁBADO 9 de agosto

Son varias zonas de la ciudad que tendrán suspensión de energía en diferentes horarios. Consulte aquí

La empresa Air-e dio a conocer que por acciones de mejora, se realizarán “breves interrupciones” en el suministro de energía en varios sectores de Barranquilla durante este sábado, 9 de agosto.

Inicialmente, entre las 8:05 de la mañana y las 9:20 de la mañana se trabajará en el sector de la carrera 43B con la calle 82, en el barrio Granadillo; de 9:35 de la mañana a 10:40 de la mañana en la calle 84 con la carrera 45, en Granadillo; de 10:55 de la mañana a 12:05 del mediodía en la calle 87 con la carrera 47, en San Vicente; de 1:05 de la tarde a 2:15 de la tarde en la carrera 49C con la calle 87, en San Vicente; de 2:30 de la tarde a 3:45 de la tarde en la carrera 45B con la calle 90, en El Poblado y de 3:55 de la tarde a 4:55 de la tarde en la carrera 46 con la calle 85 en La Campiña.

¿En qué otros sectores habrá suspensión de energía?

Por otra parte, hay trabajos programados, entre las 8:00 de la mañana y las 10:00 de la mañana, en los sectores de Los Almendros y Los Almendros III en Soledad. Adicionalmente, en el mismo horario hay maniobras en la red que obligan a suspender el suministro de energía en los barrios de Galapa: Los Carruajes, Manga de Pital, La Florida, barrio Arriba, Centro, El Carmen, San Roque, Paraíso, San Antonio, Los Almendros, Gerlein, barrio Abajo, Camagüey, Las Mercedes, carrera 21A (trocha Galapa – Soledad), sectores y fincas aledañas a la carretera El Anón.

Finalmente, se cambiará un poste en la calle 48 con la carrera 6C sur, en el barrio 20 de Julio, entre las 9:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

