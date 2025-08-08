Trabajos de Air-e para HOY 8 de agosto: no habrá energía en sectores del municipio de Soledad

La empresa Air-e Intervenida, con el fin de avanzar en los planes de mantenimiento preventivo, ejecutará obras eléctricas en diferentes sectores del municipio de Soledad, este viernes 8 de agosto.

Trabajos

Para el caso de la calle 27C con la carrera 37A, en la Urbanización El Río se cambiará un poste, entre las 9:10 de la mañana y las 4:50 de la tarde.

Adicionalmente, en la calle 27 con la carrera 37A, en el barrio Santa Inés, se adecuarán redes, en el horario de 9:20 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Para el caso del barrio La Arboleda II etapa, se realizarán maniobras en el circuito, en el sector de la carrera 30 con la calle 30, entre las 8:23 de la mañana y las 3:55 de la tarde.

Labores en subestación de Ponedera

En la calle 20 con la carrera 14, en el sector de Los Robles, en zona rural de Ponedera, se adelantarán trabajos en redes eléctricas de media tensión, entre las 7:50 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Igualmente, personal especializado ejecutará trabajos al interior de la subestación del municipio.

Durante las obras, se cambiarán unos equipos, en el horario de 7:30 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Para facilitar la labor de los técnicos, se suspenderá el suministro de energía en la zona urbana y rural de Ponedera, Puerto Giraldo, La Retirada, Martillo y la empresa Bavaria.