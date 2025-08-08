El evento al que nunca llegó Eugenio Baena en Barranquilla

Lo que debía ser una jornada de celebración se tiñó de tristeza para el excampeón mundial de boxeo, Miguel ‘Happy’ Lora, quien recibió este viernes un homenaje por los 40 años del título mundial que consiguió ante el mexicano Daniel Zaragoza.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En medio de la ceremonia, Lora se mostró golpeado tras conocer la noticia del fallecimiento de su compadre y amigo cercano, el reconocido periodista Eugenio Baena Calvo.

“Es un contraste lo que hay hoy. Hoy me están haciendo un homenaje, estoy feliz, pero fallece mi compadre, Eugenio Baena. Estoy muy triste”, expresó visiblemente conmovido el excampeón, al recordar la estrecha relación que lo unía al comunicador, con quien compartió momentos significativos dentro y fuera del ring.

“Yo lo esperaba aquí”

Lora también recordó su vínculo familiar con Baena: “Yo soy el padrino de ‘Chechi Baena’, su hija. La bauticé cuando tenía dos años y medio. Compartimos muchas peleas, muchos recuerdos. Es más, yo lo esperaba aquí, y hace dos horas me enteré que acababa de fallecer”.

El homenaje, que pretendía ser un tributo a la carrera de uno de los íconos del deporte colombiano, se tornó en una ocasión agridulce. “Estoy feliz por el reconocimiento, pero, por otro lado, muy triste. Es un contraste entre la alegría y la tristeza”, afirmó Lora.

Finalmente, el excampeón envió un mensaje de despedida a su compadre: “Que en paz descanse, Dios lo tenga en su santo reino. Le doy paz en la tumba y el pésame a mi ahijada y a toda su familia”.