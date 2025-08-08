Barranquilla

Cierre de vías en Barranquilla hasta el 18 de agosto: conozca los sectores y desvíos

Para evitar circular en las vías cerradas habrá dos desvíos. Los cierres se deben por obras en ejecución.

Vías de Barranquilla. Foto: Cortesía

La secretaría de Transito y Seguridad Vial del Distrito dio a conocer que se ampliará el cierre de vías en dos sectores de la ciudad.

Por una parte, sostuvo que se adelanta la etapa 8 de Barrios a la Obra en el norte de Barranquilla. Debido a esto, se ampliará el cierre total de la carrea 50 entre calles 82 y 84 hasta el 16 de agosto.

Mientras tanto habrá cierre total del 11 al 18 de agosto, de 8:00 am a 5:00 de la tarde, de la carrera 31 entre carreras 21 y 51B.

Desvíos:

Para los conductores afectados por el cierre de la calle 31 entre carreras 21 y 21B, podrán usar como rutas de desvíos las carreras 21 y 21B.

