Se levantó el paro indígena que ocasionó el bloqueo por varias horas de la vía Risaralda - Chocó

Tras intensas mesas de diálogo entre la Gobernación del Chocó y representantes de la comunidad indígena Embera Katío, asentada en el Alto Andágueda, se logró un acuerdo que permitió levantar el bloqueo en la vía Panamericana. La manifestación había mantenido incomunicadas durante más de 30 horas a las ciudades de Pereira y Quibdó.

Los compromisos alcanzados se enfocan principalmente en la creación de un centro educativo en la región, una petición urgente de la comunidad indígena. La Gobernación del Chocó, anunció que en los próximos días se realizará una visita de inspección al territorio con el fin de evaluar directamente las condiciones y necesidades de la población.

Por su parte, Jorge Iván Posada, director operativo de la Terminal de Transportes de Pereira, confirmó que ya se empezaron a despachar buses con pasajeros, al igual que el transporte de carga hacia los municipios del Chocó.

“Desde la terminal de transporte de Pereira estamos despachando normalmente los vehículos a todos los destinos del departamento, teniendo en cuenta que el servicio de transporte de pasajeros es un servicio esencial, no se puede parar siempre y cuando haya garantías y haya vía. En el momento tenemos vía, tenemos digamos que habilitadas las vías para despachar hacia este departamento, hacia todos los destinos”, agregó Posada.

Recordemos que durante este año se han registrado al menos una decena de bloqueos en la vía Panamericana que comunica a Risaralda con el Chocó, debido a varias protestas de comunidades indígenas y afro asentadas en varios territorios de los dos departamentos.

