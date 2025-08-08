Inversión millonaria en Risaralda para la seguridad en los municipios

Desde la administración departamental se está haciendo una millonaria inversión en la seguridad de Risaralda con la finalidad de mejorar el orden público luego del incremento en el primer semestre del año de actuaciones delictivas, sobre todo al occidente del departamento.

El gobernador Juan Diego Patiño, señaló que no escatima en realizar estas inversiones estructuradas que superan los $19.000 millones entre proyectos ejecutados y en ejecución.

Esta estrategia contempla cámaras inteligentes, interconexión tecnológica, infraestructura militar, drones, vehículos para la fuerza pública, recompensas y combustible para operativos, entre otros.

Agregó el gobernador que, “este es un esfuerzo que articula al Gobierno Nacional, los municipios y el Fondo de Seguridad Territorial (Fonset)."

Durante el Consejo de Seguridad con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el mandatario seccional, habló sobre algunos de estos proyectos que ya se están ejecutando.

“La administración departamental ha venido realizando esfuerzos importantes en materia de seguridad, incluyendo inversiones del Fonset para el Ejército Nacional.”

Destacó la entrega de una nueva cubierta para el Batallón San Mateo, que beneficiará a los soldados de esta unidad, y anunció la próxima entrega de cuatro alojamientos tipo búnker en la Base Militar de Montezuma, con una inversión superior a los 600 millones de pesos.

Entre otros proyectos que están en proceso en articulación con el Ministerio del Interior está un proyecto de $12.000 millones para renovar el parque automotor de la Policía Nacional del departamento, con disposición de cofinanciación por parte del gobierno departamental.