Hincha que falleció por asistir a concierto de Damas Gratis habló con su sobrina antes del accidente

En Caracol Radio estuvo Laura Chaparro Blanco, sobrina del hincha de Santa Fe que murió en inmediaciones del Movistar Arena. La joven aclaró detalles de lo sucedido el día del concierto de Damas Gratis.

Chaparro comentó que minutos antes de que comenzaran los disturbios logró ponerse en contacto con su tío, ya que ella llegó al Movistar Arena con anticipación para poder ubicarse. De este modo, la joven buscaba conocer si su tío ya había llegado, pues la situación con el pasar de los minutos empeoraba.

En esa conversación telefónica, Sergio Blanco le comentó a su sobrina que se encontraba bien, que no se preocupara.