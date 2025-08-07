Pese a la muerte que hubo en Damas Gratis, eventos programados continúan: gerente de Movistar Arena

Noticia en desarrollo...

En la noche del miércoles 7 de agosto, el Movistar Arena se preparaba para presentar un evento programado de Damas Gratis, grupo de cumbia Argentina. Sin embargo, el concierto tuvo que ser cancelado, ya que se presentaron desmanes por algunos barristas que intentaban ingresar al evento.

De acuerdo con la información entregada por el Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tras los disturbios, a las afueras del Movistar Arena, un hombre murió tras ser atropellado. El alcalde rechaza los actos violentos y aclara que este lamentable hecho será motivo de investigación.

En 6AM de Caracol Radio estuvo el gerente general del Movistar Arena, Luis Guillermo Quintero, quien narró la situación y dio un balance de lo ocurrido. De acuerdo con Quintero, determinado grupo de personas forzaron las puertas del Movistar y entraron sin boleta al evento. “Este es un hecho muy triste que sucede en el mejor recinto de eventos de Latinoamérica” afirmó el gerente de Movistar Arena