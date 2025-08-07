Movistar Arena parecía un escenario apocalíptico, gente con cuchillos y fallas logísticas: asistente

Los asistentes al concierto de la banda argentina, Damas Gratis, pasaron una noche de terror cuando se desató una fuerte pelean entre hinchas dentro del Movistar Arena, quiénes entraron a la fuerza al lugar, pues no contaban con entradas para asistir al show.

Rodrigo Lizarazo vivió en carne propia lo que sucedió, ya que él también estaba allí para ver a la banda. El comenta que hubo algunas anomalías en la logística de ingreso, pues al parecer, algunos asistentes llevaban droga en sus bolsillos.

Noticia en desarrollo.