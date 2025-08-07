Movistar Arena parecía un escenario apocalíptico, gente con cuchillos y fallas logísticas: asistente
En 6AM estuvo Rodrigo Lizarazo, asistente al concierto de Damas Gratis y habló sobre lo que vió adentro del Movistar en medio de los desmanes
Movistar Arena parecía un escenario apocalíptico, gente con cuchillos y fallas logísticas: asistente
07:44
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Los asistentes al concierto de la banda argentina, Damas Gratis, pasaron una noche de terror cuando se desató una fuerte pelean entre hinchas dentro del Movistar Arena, quiénes entraron a la fuerza al lugar, pues no contaban con entradas para asistir al show.
Rodrigo Lizarazo vivió en carne propia lo que sucedió, ya que él también estaba allí para ver a la banda. El comenta que hubo algunas anomalías en la logística de ingreso, pues al parecer, algunos asistentes llevaban droga en sus bolsillos.
Noticia en desarrollo.