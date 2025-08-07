Hincha de Santa Fe murió atropellado después de los desmanes provocados en el Movistar Arena

Colombia

El Movistar Arena se preparaba para recibir a la banda argentina, Damas Gratis, quiénes darían un concierto en la noche del miércoles, 6 de agosto. Luego de unas horas, comenzó una serie de disturbios entre hinchas pertenecientes a las barras bravas de Santa Fe y Millonarios.

En varios videos publicados en la plataforma de X, se logra visualizar como las personas corrían de un lugar a otro intentando escapar de la pelea que habían formado los hinchas de Millonarios y Santa Fe dentro del lugar. Además de esto, hubo varios heridos y una persona muerta.

Lo ocurrido anoche en el Movistar Arena evidencia, una vez más, la ineptitud y falta de gestión por parte de la alcaldía de @CarlosFGalan.

La ausencia de previsión, el déficit de presencia policial y la escasa planeación comprometieron la seguridad de miles de asistentes. pic.twitter.com/Il2RvOT1z9 — Cristian Vivas (@Cristian_Vivas) August 7, 2025

Caracol Radio consultó con uno de los amigos de la persona que murió, quién era Sergio Blanco, Hincha de Santa Fe. La autoridades aseguran que los hechos se dieron a las afueras del Movistar Arena, asimismo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó en un trino, que la policía indagó sobre lo sucedido y dijeron que la causa de muerte habría sido por atropellamiento.

Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación.



Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 7, 2025

En varias publicaciones de Facebook, amigos se despiden del barrista dejándole mensajes como “se fue sin un adiós” o “se nos fue Sergio Blanco”. Incluso, un colectivo de la misma plataforma llamado La Guardia Albi-Roja Sur 1997, emitió un comunicado despidiéndose: “con profunda tristeza, les informamos el inesperado fallecimiento de Sergio Blanco. Acompañamos a su familia en este doloroso momento”.