Grupo élite captura a ‘El Gordo’, brazo del Clan del Golfo que sembraba el terror en el Magdalena

Santa Marta

En las últimas horas, en el corregimiento de Apure del municipio de Plato Magdalena, durante el desarrollo de operaciones policiales, se registró un intercambio de disparos entre uniformados del Gaula policial y militar, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), contra integrantes de la sub estructura Sergio Antonio Carrascal Gómez del Clan del Golfo.

Gracias al despliegue de las capacidades institucionales en el territorio y a información privilegiada de inteligencia, los policías capturaron a uno de los presuntos delincuentes, identificado como alias El Gordo, de 24 años, a quien en su poder se halló una pistola calibre 45, un radio de comunicaciones, un teléfono celular y una motocicleta.

“Las investigaciones indican que este sujeto se dedicaba al cobro de extorsiones en los municipios de Chibolo, Zapayán y Pedraza. Durante el procedimiento, uno de los victimarios resultó lesionado y dos más huyeron del lugar en motocicletas hacia el sector rural del centro del departamento”, detalló el comunicado de la Policía.

UNIFORMADOS CON LESIONES LEVES

En el hecho, dos uniformados de la policía fueron trasladados a un centro médico-asistencial tras presentar lesiones leves en miembros superiores por fragmentos metálicos ocasionados por proyectiles de armas de fuego de largo alcance.

“La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier información que permita la ubicación de estos delincuentes que atemorizan a nuestros ciudadanos. Se ofrece una recompensa de hasta cinco millones de pesos por datos que conduzcan a su captura. Con el apoyo ciudadano y la acción articulada de nuestras autoridades, podremos desarticular estas estructuras criminales que afectan la seguridad y la tranquilidad en el Magdalena”, manifestó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía de Magdalena.