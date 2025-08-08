Esta es la prima de Sofía Vergara que busca la corona como Reina del Carnaval de Barranquilla 2026

El Carnaval de Barranquilla 2026 ya empieza a calentar motores con la presentación oficial de las seis candidatas que aspiran a convertirse en Reina, y entre ellas brilla un nombre que ha capturado la atención de los amantes de esta fiesta: Christina Robayo Durán, prima de la reconocida actriz Sofía Vergara, quien mostró su respaldo públicamente.

La joven barranquillera de 22 años, estudiante de Marketing y amante del folclor, fue una de las seis aspirantes seleccionadas por Carnaval S.A.S. para competir por el título de Reina del Carnaval. Christina, quien ha hecho parte de la tradicional cumbiamba La Currambera y ha liderado propuestas culturales como el disfraz colectivo “Palo de Muerte”.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en redes sociales es el mensaje de apoyo que recibió por parte de su famosa prima. Sofía Vergara, estrella internacional y una de las celebridades colombianas más reconocidas en Hollywood, compartió en su cuenta de Instagram una historia con la foto de Christina luciendo su traje de carnaval, acompañada del mensaje: “Divina mi prima”. Christina respondió con emoción: “Gracias Toty por el apoyo tan grande”, haciendo referencia al apodo familiar de Sofía.

Esta publicación generó una ola de comentarios positivos en redes, donde muchos barranquilleros celebran no solo el talento de Christina, sino también el respaldo de la Toti que le llega desde lo más alto del mundo del espectáculo.

¿Quiénes son las otras candidatas?

● Adjany Kappen Barraza: profesional en relaciones públicas, publicidad y comunicaciones, de 26 años, con formación artística en la Escuela de Danzas Mónica Lindo e integrante de la comparsa Torito en Carnaval, fue reina infantil del Carnaval de Miami en 2010 y actualmente es la caporal del Cipote Garabato.

● María José Acosta-Madiedo Marx: ingeniera industrial, de 23 años. Desde los tres años integró la Academia de Julie de Donado y a los siete el Ballet de Barranquilla. Ha participado por más de una década en las Comparsas del Country Club, hace parte de la Comparsa Son Latino y actualmente perfecciona su Cumbia en el taller folclórico de Kumbheli.

● Michelle Char Fernández: diseñadora de Interiores y de Producto, de 23 años, ha integrado la escuela Julie de Donado e hizo parte del Ballet de Barranquilla durante una década. Fue capitana juvenil del Country Club en 2018, ha pertenecido a grupos Fuerza Negra, Kadanzá, cumbiamba La Revoltosa y la comparsa Pasión Latina.

● Paola Herrera Sarabia: profesional en Marketing y Comunicación Digital, de 27 años, integrante de la Cumbiamba el Gallo Giro y del grupo de danzas Afrocolombianas Kumbé; con formación artística en la academia de Julie de Donado y la Corporación artística Nativos.

● Salwa Maloof Habib: profesional en Relaciones Internacionales, de 23 años, desde pequeña hizo parte de la academia de Julie de Donado, Marly Hernández, es directora de la Clínica Internacional La Misericordia y CEO de fundación Fulamic. Hace parte de la Cumbiamba la Misma Vaina y cuenta con formación artística con Nativos.

¿Cuándo eligen a la futura reina?

Carnaval S.A.S. anunciará a la próxima Reina del Carnaval en las próximas semanas, y la elegida tendrá la misión de liderar las fiestas más emblemáticas del país en 2026. Con el respaldo de una figura tan influyente como Sofía Vergara, Christina Robayo se posiciona como una de las favoritas del público.