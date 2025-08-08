El Valle del Cauca potencia y motor agroindustrial más importante del país

El Valle del Cauca se ha consolidado como uno de los motores agroindustriales más importantes del país. Así lo afirmó Marvin Mendoza, gerente de la Comisión Regional de Competitividad del Valle, al destacar el papel del departamento en la economía verde y la bioeconomía.

“Nosotros en el Valle del Cauca contamos más o menos con el 2% del territorio de Colombia, pero en ese 2% producimos el 34% de toda la producción agrícola que tiene Colombia. Eso ya nos pone como el principal productor agrícola del país”, señaló Mendoza.

El directivo recordó que el departamento no solo se dedica a cultivar, sino también a transformar su producción en agroindustria, como, por ejemplo: “Producimos el 79% de la caña de azúcar del país y, a partir de ella, desarrollamos productos que utilizan azúcar, como el de macrosnacks y proteína blanca, en donde somos el principal productor de macrosnacks y el segundo productor de proteína blanca que tiene el país”.

La agroindustria vallecaucana también abarca frutas, hortalizas, legumbres, plátano y café, con un creciente impulso a los cafés especiales.

“En general tenemos más de 4.400 empresas que trabajan en producción verde y bioeconomía. Un tercio del PIB del Valle del Cauca es generado por la bioeconomía, la producción agrícola y la agroindustria”, precisó Mendoza.

Además, el sector incluye industrias como la biofarmacia y la investigación aplicada, que aprovechan el potencial agrícola para innovar. “Estos son elementos necesarios a la hora de hablar de por qué somos uno de los principales o el principal productor agroindustrial de Colombia”, afirmó el gerente de la Comisión Regional de Competitividad del Valle.

El Valle del Cauca se consolida como un motor de la economía verde en Colombia gracias a su ubicación estratégica y diversidad climática. Marvin Mendoza, destacó que “como Valle del Cauca tenemos una posición privilegiada, geográficamente hablando, que nos permite contar con todos los climas y con todos los pisos térmicos, lo que genera las condiciones iniciales para producir diferentes productos agrícolas”.

Explicó que, en los últimos años, el empresariado ha incrementado su participación en la cadena productiva, generando valor agregado a sus cultivos. “Ahí ya hablamos de agroindustria, y esta viene creciendo por encima del promedio general del departamento, con cifras superiores al 3%”, aseguró. Mendoza subrayó que algunos subsectores avanzan a ritmos más acelerados, como la provisión de energías limpias, impulsada por proyectos como las granjas solares de Celsia, por ejemplo.

En ese sentido, resaltó que la bioeconomía del Valle del Cauca ya representa una tercera parte del PIB departamental. “Estamos hablando de que son más de 40 billones de pesos por año que se están generando en este sector para el Valle del Cauca”, dijo. Para Mendoza, esto confirma la importancia estratégica de este modelo productivo sostenible.

Las proyecciones para los próximos años apuntan a potenciar la producción de energías alternativas a partir de residuos agrícolas e industriales. “Ya hay proyectos que aprovechan el bagazo de caña para producir energía y enviarla a la red eléctrica nacional”, indicó. Además, mencionó iniciativas para generar biogás y combustibles limpios para la aviación, en línea con las nuevas regulaciones internacionales que exigirán mezclas mínimas de combustible verde.

El campo de exportación se mantiene y busca nuevos mercados, según informó la Cámara de Comercio de Cali las exportaciones agropecuarias y agroindustriales tienen como destino EE. UU., China, Alemania, Ecuador y Chile y en el 2024 sus exportaciones crecieron 15,7% en valor y 14% en volumen, liderando la recuperación exportadora del país.