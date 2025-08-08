Inicio el camino de los deportistas vallecaucanos en los World Games Chengdu 2025

Valle del Cauca

Los juegos mundiales empezaron este jueves 7 de agosto en territorio chino con el evento inaugural que contará con la participación de alrededor 4.000 atletas de 114 países, en disciplinas no olímpicas,

Colombia tiene atletas principalmente en natación con aletas, arquería, patinaje, wushu, sambo, karate, entre otras disciplinas.

¿Cómo van los deportistas?

Los primeros atletas representantes del Valle en debutar fueron los arqueros Daniel Muñoz y Alejandra Usquiano quienes hasta el momento van de la siguiente manera:

En competencia mixta se ubicaron en la séptima posición en la fase clasificatoria y avanzo a cuartos de final del arco compuesto, sin embargo, quedaron eliminados de competencia ante Estados Unidos.

En individual, Daniel Muñoz quedó eliminado

Por su parte, La arquera colombiana derrotó 147-143 a la turca Hazal Burun y ya está en cuartos de final, donde se medirá con la india Parneet Kaur con la meta de subirse al podio.

Otro atleta del valle quien ya debutó es Ronald Palomino de Squash, con resultado adverso, perdió en su primer partido 0-3 al medirse con el guatemalteco Josué Enríquez. Aún tiene posibilidad de conseguir el cupo a la ronda de 16 con el repechaje. Jugará, en la noche del viernes y la madrugada del sábado (hora de Colombia).

🇨🇴 ¡Colombia se alista para un nuevo día de emociones en Chengdú 2025! 🐼



Este viernes competiremos en:



🏹 Tiro con arco

😎 Squash

🥋 Karate

💧Wakeboard#TWG2025 #ColombiaEnTWG pic.twitter.com/77t8QbbA9b — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 7, 2025

Recordemos que, por el cambio de zona horaria, la mayoría de los enfrentamientos se realizan en horas de la noche y madrugada.