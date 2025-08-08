Dado baja a alias Miller, cabecilla de disidencias Farc quién masacró a siete soldados en Guaviare

Valle del Cauca

En una operación militar desarrollada por tropas del Ejército Nacional, fue abatido Aníbal Garavito Hernández, conocido como alias Miller Nariño, cabecilla de comisión de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá.

El hecho se dio en medio de combates, según confirmó el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, durante el acto de conmemoración de los 215 años de la institución en el Batallón de Entrenamiento de Zarzal, norte del Valle del Cauca.

Alias Miller contaba con más de 20 años de trayectoria criminal, iniciada en las extintas FARC-EP y continuada en las disidencias. Era considerado uno de los principales articuladores de acciones terroristas, homicidios selectivos, desplazamientos forzados, extorsiones, tráfico de estupefacientes y control ilegal de territorio en zonas rurales del sur del Meta y el departamento del Guaviare.

Entre sus antecedentes más graves se encuentra su participación en el asesinato de un líder ambiental en Tolima en 2019, así como su responsabilidad directa en el ataque armado del 27 de abril de 2025 en San José del Guaviare. En ese atentado murieron un suboficial y seis soldados profesionales, y cinco uniformados resultaron heridos y posteriormente secuestrados. La unidad atacada brindaba seguridad a excombatientes en proceso de reincorporación.

Además, alias Miller lideraba extorsiones sistemáticas contra pescadores, agricultores y comerciantes en áreas rurales, y ordenaba homicidios selectivos contra civiles.

El cabecilla tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio.