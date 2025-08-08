¿Cuántas masacres van este año en el país?

De acuerdo con Indepaz se trata de la masacre número 55 del país y la novena en el Cauca durante el 2024. Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes

Observadores Col, centro de investigación de data que utiliza tecnología para el análisis de datos reveló su más reciente informe sobre masacres en Colombia. De acuerdo con el reporte, durante los tres años de gobierno del presidente Gustavo Petro se han registrado 247 casos con un saldo de 900 víctimas, lo que equivale a un promedio de 300 muertes por año.

Este fenómeno ha afectado a 147 municipios, equivalentes al 13% del total del país. El estudio también muestra que el domingo es el día con mayor ocurrencia de estos hechos (25,5%), mientras que el miércoles registra el menor número de casos. Los analistas señalan que existe una correlación con días de alta actividad social.

La investigación advierte que la mayoría de los municipios afectados presentan una alta influencia de cultivos ilícitos y presencia de actores armados ilegales, cuya actividad ha crecido en los últimos tres años.

Estas son las masacres por departamentos

Por departamentos, el Valle del Cauca encabeza la lista con 38 casos, seguido de Cauca (30), Antioquia (28), Norte de Santander (20) y el Atlántico (19). Sin embargo, en número de víctimas, Norte de Santander lidera debido a un hecho ocurrido en Tibú en enero de este año que elevó las cifras. Le siguen Valle del Cauca (123 víctimas), Cauca (108), Antioquia (94) y Atlántico (64).

En cuanto a ciudades, se reportan 10 casos en Bogotá, 10 en Cúcuta, 8 en Barranquilla y 8 en Soledad, Atlántico.

“Hacemos un llamado a las autoridades a disminuir la cantidad de armas circulantes que se encuentran, porque no es posible, por ejemplo, que en una celebración de un concierto en Bogotá haya un asesinato por intolerancia”, indicó Javier Bustos, director de Observadores Col