Medellín

En el Túnel de Occidente, incautan medicamentos de contrabando que eran transportados en un bus

Este medicamento es de uso controlado y su comercialización sin los permisos correspondientes constituye un delito, al tratarse de contrabando

Mateo Vahos

Medellín, Antioquia

La Policía de Tránsito y Transporte logró la incautación de un importante cargamento de medicamentos controlados utilizados en el tratamiento de la leishmaniasis, durante un operativo de prevención, control y registro a personas y vehículos en el Túnel de Occidente, en Antioquia.

Durante la inspección a un vehículo de servicio público, los uniformados hallaron 1.000 ampollas de Glucantime antimoniato de meglumina fabricadas en Brasil, e importadas y distribuidas por Sanofi-Aventis de Venezuela S.A.

Según las autoridades, este medicamento es de uso controlado y su comercialización sin los permisos correspondientes constituye un delito, al tratarse de contrabando. El cargamento, avaluado en aproximadamente $200 millones, no contaba con la documentación que acreditara su procedencia legal ni los permisos sanitarios requeridos para su distribución en el país.

El caso fue dejado a disposición de la Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo del departamento de Antioquia, entidad que asumirá las investigaciones para establecer el origen del lote y su destino final. Las autoridades advirtieron que este tipo de medicamentos, al no pasar por los controles sanitarios, pueden poner en riesgo la salud de quienes los consumen.

