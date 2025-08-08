Investigan caso de envenenamiento de una canina en Robledo Aures

Medellín, Antioquia

Estrella era una perrita criolla de un año y cuatro meses que vivía en el tercer piso de una vivienda en el barrio Robledo Aures. Según testigos y videos de cámaras de seguridad, una vecina de la cuadra subió hasta ese piso y arrojó pollo presuntamente envenenado cerca de donde se encontraba la canina.

Sin saber el peligro que contenía ese alimento, Estrella lo comió. En pocos minutos, comenzó a mostrar signos de intoxicación. Desesperada, bajó por las escaleras buscando ayuda, pero terminó desplomándose en la acera de la casa, donde murió.

“La vecina sube a mi casa, pues pasa mi propiedad a la hora de la mañana y le tira un alimento a mi perra; la cantidad de venido era tan increíble que la perra murió prácticamente super quemada por dentro” expresó Andrés Vivas, dueño de la perra.

Lo que más desconcierta al dueño de Estrella es que la mujer señalada nunca expresó molestia alguna ni se quejó por la presencia de la perrita. Jamás hubo una conversación, advertencia o intento de diálogo previo.

El caso que generó indignación entre los vecinos hizo que la mujer señalada como presunta responsable tuviera que dirigirse al CAI Aures para proteger su integridad, ya que varias personas intentaron agredirla.

Tras la inspección hecha por la policía, se recogió el cuerpo de Estrella para trasladarlo a la clínica veterinaria de la Universidad Remington, en el corregimiento de Santa Elena, donde se practicará un dictamen forense para confirmar la causa de la muerte.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de la Ley 2455 de 2025, que sanciona el maltrato animal. Además, se notificó al Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía, especializado en la protección de los derechos de los animales, para dar inicio a la investigación correspondiente.