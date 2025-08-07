¿Por qué se realizan las posesiones presidenciales el 7 de agosto? Le contamos

Colombia

La fecha previamente designada para que “el presidente y el vicepresidente electos entren en el ejercicio de sus funciones” era el 1 de abril, según la constitución de la Nueva Granada de 1832; sin embargo, la fecha se cambió con la llegada de las nuevas constituciones.

Así mismo, aunque no hay un artículo de la Constitución de Colombia que indique exactamente el 7 de agosto como el día de la posesión presidencial, tradicionalmente desde su versión del 7 de agosto de 1888 se institucionalizó la fecha como el día que inicia el periodo presidencial y desde entonces se ha mantenido como tal.

Hoy se cumplen 3 años del mandato del Presidente Gustavo Petro Urrego.

La ceremonia de posesión se realiza siguiendo un protocolo determinado por el cual el presidente electo toma el juramento ante el Congreso de la República.

¿Por qué en la Plaza de Bolívar?

En principio, se ordenaba que el nuevo presidente saliera del Palacio de San Carlos, antigua casa presidencial, y caminara hasta el Capitolio Nacional ubicado frente a la Plaza de Bolívar para desarrollar la ceremonia.

Ahora, es de costumbre que se lleve a cabo la ceremonia en la Plaza de Bolívar, abiertamente, como muestra del impacto histórico y cultural de este lugar, pues allí se encuentran ubicados: el Capitolio, el Palacio de Justicia y el Palacio Liévano, en donde se encuentra la Alcaldía Mayor de Bogotá.