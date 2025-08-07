Posibles representantes de Petro a un año de finalizar su gobierno: estos son lo más opcionados

Este 7 de agosto fecha conmemorativa de la Batalla de Boyacá, el presidente Gustavo Petro cumplió tres años desde su llegada a la Casa de Nariño, y convertirse en el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia.

Su gobierno ha estado marcado por importantes reformas sociales, cambios ministeriales constantes y una fuerte polarización política. Sin embargo, el mandatario ha puesto la mirada en las elecciones de 2026, y con esto, varios partidos políticos han anunciado sus representantes para las elecciones y desde el Pacto Histórico ya se empieza a definir quién va a representar su proyecto político.

El Pacto Histórico define sus precandidatos

El pasado 4 de agosto, el Pacto Histórico, la coalición que llevó al actual presidente, Gustavo Petro, a ganar las elecciones, presentó de manera oficial a los 7 precandidatos presidenciales que participarán en la consulta interna del 26 de octubre de 2025. Esta será la primera gran prueba para definir al sucesor ideológico del actual jefe de Estado.

Los precandidatos confirmados hasta ahora son:

María José Pizarro, senadora e hija del líder guerrillero Carlos Pizarro.

senadora e hija del líder guerrillero Carlos Pizarro. Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social y exsenador.

exdirector del Departamento de Prosperidad Social y exsenador. Carolina Corcho, exministra de Salud.

exministra de Salud. Alí Bantú, abogado, líder afrocolombiano y activista por los derechos humanos.

abogado, líder afrocolombiano y activista por los derechos humanos. Daniel Quintero , exalcalde de Medellín.

, exalcalde de Medellín. Susana Muhamad, exministra de Ambiente con experiencia en temas climáticos.

exministra de Ambiente con experiencia en temas climáticos. Gloria Flórez, senadora y defensora de derechos humanos.

El representante a la Cámara Gabriel Becerra, integrante del Comité Político del Pacto Histórico, aseguró que aún podrían sumarse nuevos nombres a la consulta. Según indicó, el proceso de inscripción está abierto a otros líderes afines al proyecto progresista.

Daniel Quintero: cercano a los ideales de Gustavo Petro

Uno de los perfiles que más resalta para representar al actual mandatario, es el de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quien fue elegido en 2019 con una campaña independiente, pero durante su gestión se fue acercando cada vez más al petrismo. Su administración fue reconocida por programas sociales y por enfrentarse al poder tradicional en Antioquia, lo que le generó tanto apoyos como fuertes críticas.

Quintero se mostró como uno de los principales aliados de Gustavo Petro en la campaña de 2022, al punto que renunció a la alcaldía semanas antes de las elecciones presidenciales para sumarse de lleno al proyecto del Pacto Histórico. Aunque es una figura divisiva, su liderazgo en el segundo electorado más importante del país le da un peso considerable.

Sin embargo, María José Pizarro en entrevista con Caracol Radio, confirmó que todos los precandidatos deberán someterse a un comité de ética que organizó el Pacto Histórico, en el que, incluido Daniel Quintero, deberá participar.

Gustavo Bolívar: uno de los defensores fieles de Gustavo Petro

Otro de los nombres con mayor visibilidad es el de Gustavo Bolívar, exsenador, exdirector del Departamento de Prosperidad Social y reconocido guionista de televisión. Bolívar ha sido uno de los defensores más fieles del presidente Petro, incluso antes de que llegara al poder. En el Congreso impulsó iniciativas como la renta básica y la reforma política.

Su perfil combativo y su cercanía con las bases del movimiento lo convierten en un candidato fuerte dentro del Pacto Histórico. Sin embargo, también ha sido blanco constante de la oposición, lo que podría dificultar su llegada al electorado.

Sin embargo, la consulta interna del Pacto Histórico será el primer gran filtro para definir al candidato único del petrismo de cara a las presidenciales de 2026. Aunque el oficialismo aún conserva una base electoral sólida, el desgaste del gobierno y la alta desaprobación de Petro pueden jugar un papel determinante en las próximas elecciones.

Le puede interesar: Gustavo Bolívar exige a Daniel Quintero aclarar su situación judicial antes de definir candidatos