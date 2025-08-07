3 años con Petro: ¿Dónde están hoy quienes lo acompañaron en su posesión del 7 de agosto en 2022?

Gustavo Petro asumió como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2022 tras obtener la votación más alta de la historia con más de once millones de votos. Con este resultado, se convirtió además en el primer líder de izquierda que llega al Palacio de Nariño en más de 200 años.

La ceremonia de posesión se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Allí, Petro no solamente estuvo acompañado por varios mandatarios y representantes a nivel mundial, sino también por algunas personalidades cercanas a él que lo invistieron en el cargo más importante del país.

Durante la ceremonia, personajes como Francia Márquez, María José Pizarro y Roy Barreras estuvieron al lado de Petro mientras asumía como el nuevo presidente de los colombianos. Tres años después, el rumbo de cada uno de ellos es diferente.

Francia Márquez

Desde la llegada de Petro al poder, Márquez fue designada como vicepresidenta de Colombia. Más adelante, asumió en el recién creado Ministerio de la Igualdad, donde presentó su renuncia en febrero de 2025.

Precisamente, esta cartera representó un punto de quiebre en la relación entre ambos. Tras su salida de este cargo, Márquez pronunció un discurso en el que señala que fue víctima de ataques sistemáticos: “El día que ganamos la segunda vuelta fue un día que se nos permitió la presencia, pero pronto pasé de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la traidora”, expresó.

María José Pizarro

La presencia de María José Pizarro, quien fue elegida senadora en 2022, resultó significativa al ser la encargada de investir a Petro con la bandera presidencial. Además, llamó la atención el vestuario que llevó en la tarima para honrar a su padre, Carlos Pizarro Leongómez, asesinado en 1990.

Más adelante, Pizarro hizo parte de la lista de siete precandiatos del Pacto Histórico para aspirar a las elecciones presidenciales de 2026, cuya consulta será el próximo 26 de octubre.

Roy Barreras

Otro de los grandes nombres que estuvo presente en la ceremonia de posesión de Gustavo Petro fue Roy Barreras, quien asumió como presidente del Senado de la República. Un año después, renunció a su curul tras ser designado como embajador de Colombia en el Reino Unido.

Barreras ha cuestionado al gobierno Petro en aspectos como la paz total o la poca intervención del Estado frente al conflicto armado en diferentes regiones del país. Además, se vio involucrado en un escándalo con el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, por recomendaciones para cargos públicos cuando este último era director de la Dian.

David Racero

La posesión presidencial de Gustavo Petro también tuvo la presencia de David Racero como el primer presidente de la Cámara de Representantes durante el nuevo gobierno.

Tras abandonar este cargo, el representante se ha visto envuelto en diferentes polémicas. La primera tiene que ver con un escándalo por posible tráfico de influencias que además favorecería a su tío. Asimismo, fue señalado por presuntos abusos laborales y pagos irregulares con los empleados de su negocio de frutas.

Además de estos nombres, otros que estuvieron presentes en la ceremonia de posesión de Gustavo Petro fueron el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz Monsalvo, al igual que expresidentes de Colombia como Juan Manuel Santos y Ernesto Samper.

Por otra parte, el evento contó con la presencia del rey Felipe VI de España, y presidentes como Gabriel Boric (Chile), Alberto Fernández (Argentina) o Luis Arce (Bolivia).