¿Dejó de bajar? Precio del café seco en Colombia hoy 7 de agosto, según FNC

El Servicio de Extensión del Comité de cafeteros de Caldas, dio a conocer que para el pasado 31 de julio, se habían sembrado 271 nuevas hectáreas de café, y, en conjunto con esto, se renovaron otras 5.517 hectáreas.

Luis Fernando Giraldo Castellanos, líder del Servicio de Extensión, afirmó que este comportamiento es resultado de la visión del comité departamental y la articulación entre la Gobernación de los departamentos y las alcaldías municipales.

Giraldo resaltó también el esfuerzo de los caficultores, quienes han sido fundamentales para esta renovación, pues gracias a su colaboración, acatando las recomendaciones de la Gerencia Técnica de la Federación, se han sembrado variedades de café resistentes a enfermedades. Esto ha sido fundamental para los exitosos indicadores de producción y renovación que ha obtenido el departamento y que los postulan a finalizar el año como los líderes del sector cafetero a nivel nacional.

Precio del café seco en Colombia hoy 7 de agosto

El precio interno de referencia para la compra de café en Colombia, se encuentra en un informe publicado diariamente por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). Para el día de hoy, 7 de agosto, se estableció un valor total por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 de 2,428,000 COP.

Según esto, el precio del café frenó la tendencia a la baja, con un aumento de 36 pesos colombianos.

Por otro lado, el valor de la pasilla contenida en el pergamino se sostuvo en los 10,000 COP/Kg.

Precio del café en dólares

En la plataforma ‘Investing’ donde se puede encontrar el precio del café en dólares, también se encuentran indicadores técnicos que dan información sobre diferentes mercados.

Para el día de hoy, los indicadores marcan un estado de venta fuerte, recuerde que el día de ayer se encontraba en una etapa de venta, este cambio nos da a entender que su valor aumentó.

Los futuros del precio del café se establecieron en 297,15 dólares estadounidenses (representado en centavos de dólar por libra). Esto es resultado de un aumento del 1,28% que se traduce en un incremento de USD 3,75 en su valor.

Precio en diferentes ciudades del país

ARMENIA: Carga 2,428,500 // Kilo 19,428 // Arroba 242,850

2,428,500 19,428 242,850 BOGOTÁ: Carga 2,427,250 // Kilo 19,418 // Arroba 242,725

2,427,250 19,418 242,725 BUCARAMANGA: Carga 2,426,875 // Kilo 19,415 // Arroba 242,688

2,426,875 19,415 242,688 BUGA: Carga 2,429,250 // Kilo 19,434 // Arroba 242,925

2,429,250 19,434 242,925 CHINCHINÁ: Carga 2,428,375 // Kilo 19,427 // Arroba 242,838

2,428,375 19,427 242,838 CÚCUTA: Carga 2,426,375 // Kilo 19,411 // Arroba 242,638

2,426,375 19,411 242,638 IBAGUÉ: Carga 2,427,625 // Kilo 19,421 // Arroba 242,763

2,427,625 19,421 242,763 MANIZALES: Carga 2,428,375 // Kilo 19,427 // Arroba 242,838

2,428,375 19,427 242,838 MEDELLÍN: Carga 2,427,625 // Kilo 19,421 // Arroba 242,763

2,427,625 19,421 242,763 NEIVA: Carga 2,426,750 // Kilo 19,414 // Arroba 242,675

2,426,750 19,414 242,675 PAMPLONA: Carga 2,426,500 // Kilo 19,412 // Arroba 242,650

2,426,500 19,412 242,650 PASTO: Carga 2,426,500 // Kilo 19,412 // Arroba 242,650

2,426,500 19,412 242,650 PEREIRA: Carga 2,428,375 // Kilo 19,427 // Arroba 242,838

2,428,375 19,427 242,838 POPAYÁN: Carga 2,428,625 // Kilo 19,429 // Arroba 242,863

2,428,625 19,429 242,863 SANTA MARTA: Carga 2,430,125 // Kilo 19,441 // Arroba 243,013

2,430,125 19,441 243,013 VALLEDUPAR: Carga 2,427,750 // Kilo 19,422 // Arroba 242,775

