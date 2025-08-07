No hemos tenido comunicación con el presidente Petro en estos tres años: alcalde de Armenia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

El alcalde de Armenia James Padilla advierte sobre la falta de comunicación con el gobierno nacional cuando se van a cumplir tres años del mandato del Presidente Gustavo Petro.

Autoridades en Armenia advierten sobre la falta de comunicación con el gobierno nacional en tres años del mandato de Gustavo Petro

Hoy jueves siete de agosto se cumplen tres años del gobierno del presidente Gustavo Petro y hemos buscado reacciones sobre la percepción a nivel local.

En efecto el alcalde de la capital quindiana, James Padilla García reconoció la complejidad que se ha generado con el actual gobierno en materia de comunicación.

Enfatizó que desde la alcaldía han trabajado de una manera autónoma de la mano con otras instituciones e incluso con recursos propios.

Mencionó que ha sido un tema muy difícil como mandatario, pero también para otras regiones del país por eso aspira el panorama sea mucho mejor con el próximo gobierno.

Además, que en tres años de mandato el Presidente Gustavo Petro solo ha visitado el departamento del Quindío en dos oportunidades, un encuentro de transportadores en Montenegro y el encuentro de medios alternativos en el centro de convenciones de Armenia en septiembre de 2024.