Precio del dólar en Colombia HOY, 7 de agosto: ¿sigue cayendo su valor?

En Colombia en dólar sigue cayendo y tal parece que si sigue así, puede que se vuelva a cotizar por debajo de los $4.000 pesos, precio que no se veía desde el 4 de julio de este año, según el Banco de la República, el TRM se cotizó en $3.974 pesos.

Hoy 7 de julio comienza a regir las nuevas políticas aranceralias del gobierno de Donald Trump, lo que implicaría un expectativa del comportamiento del dólar los próximos días.

Asimismo, el portal web Dolar-Colombia, dice que si el dólar comienza a “devaluarse”, es posible que la moneda local empiece a ganar una reevaluación.

Beneficios de la baja del dólar en Colombia

Algunos beneficios que tiene la devalución del dólar es disitinta para cada persona, emprendimiento y función:

Empresas: importar maquinaria e insumos se vuelve más barato (se necesitan menos pesos para comprar lo se necesite), favorece la acumulación de capital de las empresas y así, un crecimiento en la economía colombiana.

importar maquinaria e insumos se vuelve más barato (se necesitan menos pesos para comprar lo se necesite), favorece la acumulación de capital de las empresas y así, un crecimiento en la economía colombiana. Importadores: Los comerciantes pueden importar artículos a menor precio y venderlos. Como estos bienes cuestan menos pesos (por tener un dólar bajo), los cliente pueden comprar a precios más baratos beneficiando a los comerciantes.

Los comerciantes pueden importar artículos a menor precio y venderlos. beneficiando a los comerciantes. Viajes al exterior: Cuando el dólar está bajo es una buena oportunidad para salir de viaje al extranjero para las personas que reciben el salario o ingresos en pesos.

Cuando el dólar está bajo es una buena oportunidad para salir de viaje al extranjero para las personas que reciben el salario o ingresos en pesos. Compras por internet: las personas naturales pueden comprar más barato artículos de tecnología, ropa, bienes de lujo, etc. por internet, comprando a través de páginas como Ebay, Amazon y Aliexpress.

Precio del dólar en Colombia HOY,

El viernes 01 de agosto, el dólar cerró la semana con un valor de $4.186 pesos, cerca de los $4.200 pesos. Ayer 6 de agosto, el precio del dólar se mantuvo por debajo de los $4.100, cotizándose en $4.093 pesos. Hoy, 7 de agosto, el precio del dólar es 4.049 según la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) del Banco de la República.

Precio en casas de cambio por ciudad

En un estudio entregado por el portal Wilkinsonpc, Bogotá se posiciona con la cotización promedio de compra más alta, estableciendo un valor de compra de $3,976 el dólar. Por otro lado, Cúcuta se caracteriza por tener la tasa de cambio promedio más atractiva para comprar dólares en Colombia, fijando venta en $3,995 el dólar, estas son algunas ciudades:

Bogotá

Compra $3.976 – Vende $4.033

Cali

Compra $3.965 – Vende $4.085

Cúcuta

Compra $3.950 – Vende $3.995

Cartagena

Compra $3.850 – Vende $4.100

Medellín

Compra $3.847 – Vende $4.000

Pereira

Compra $3.960 – Vende $4.030

Precio del dólar HOY, 7 de agosto en Venezuela

El dólar en Venezuela los últimos días ha estado en aumento, según mostró el Banco Central de Venezuela (BCV), el dólar hoy 7 de agosto se cotiza en 129,0535 bolívares. Pese a que no aumento mucho desde la última vez, ayer 6 de agosto, cerró el día con 128,2409 bolívares.