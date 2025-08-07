Cuánto recibe una persona en el BEPS: Tope máximo de ahorro en 2025 y más, según Colpensiones

Los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) de Colpensiones es una alternativa de ahorro voluntario destinado a colombianos que no recursos suficientes para cotizar a pensión o que no cumplen con los requisitos de semanas establecidas. Al alcanzar la edad de jubilación, los BEPS se convierten en un ingreso bimensual de por vida.

De acuerdo con Colpensiones (entidad encargada de administrar los BEPS), estos beneficios no son una pensión, sino un servicio social complementario a la protección a vejez. Además, ofrecen opciones para utilizar los ahorros, como el pago de un inmueble o la devolución de los ahorros, con ciertas condiciones.

A corte de junio de 2025, el programa de BEPS registraba un total de 2.053.885 personas vinculadas, de las cuales 1.187.936 son ahorradoras. Las mujeres representan el 67,7% (1.390.598) del total de personas que se han vinculado hasta ahora.

Los beneficiarios recibirán el pago cada dos meses y el monto siempre dependerá de la cantidad ahorrada. A continuación detallamos todo lo que debe saber sobre los BEPS de Colpensiones:

Tope máximo de ahorro en 2025

Según el portal web de Colpensiones, $2.200.000 es el monto máximo en el 2025 que puede ahorrar cada año a través de los BEPS. Este valor se incrementa anualmente de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Trabajo. Conviene mencionar que, si en un año se supera ese monto, el exceso no se pierde, sino que es automáticamente acreditado como ahorro para el año siguiente.

El monto de ahorro mínimo es de $20.000 y puede hacer durante el día varias transacciones en los puntos de recaudo autorizados.

Adicionalmente, el Gobierno Nacional ofrece un subsidio del 20% sobre el ahorro acumulado al alcanzar la edad de retiro (57 años para mujeres y 62 años para hombres). Es decir que, por cada millón ahorrado, recibirás $200.000 adicionales. En el caso de que decidan retirar los ahorros del programa no recibirán este subsidio.

También se incluye un seguro de vida gratuito con cobertura anual que cubre:

Muerte por cualquier causa

Enfermedades graves

Desmembración por accidente

Amparo exequial

Para poder obtener el seguro de vida BEPS, necesitas haber guardado al menos $284.700 pesos colombianos durante el año. Otro beneficio que conviene destacar es que, si se tiene tiempos cotizados a pensión y ahorros en BEPS, las personas pueden convertir sus ahorros en semanas para alcanzar las 1.300 requeridas y obtener una pensión de vejez.

¿Los BEPS son heredables?

Colpensiones explicó que los ahorros de los BEPS son heredables solo sí el beneficiario fallece en la etapa de ahorro o los destinó en alguna de las opciones ofrecidas no serán heredables. En este único caso, Colpensiones entregará el ahorro, más sus rendimientos, a la persona que por ley tenga derecho a heredarlos. Para este trámite se requieren los siguientes documentos:

Certificado de defunción del afiliado.

Certificado de matrimonio.

Registro civil (si es hijo/a).

¿Quiénes se pueden acceder al programa BEPS?

Ciudadanos colombianos mayores de 18 años.

Ciudadanos con ingresos inferiores a un SMMLV.

Características de los BEPS