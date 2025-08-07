Con reforma pensional, Petro apuesta por un sistema más equitativo y sostenible

AME8432. BOGOTÁ (COLOMBIA), 06/08/2024.- Fotografía de archivo del 16 de julio del 2024 que muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro, mientras presenta el documento de la reforma pensional, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá (Colombia). En los dos años que le quedan de Gobierno el presidente colombiano, Gustavo Petro, intentará el acuerdo nacional que no logró en la primera mitad de su mandato para hacer los cambios sociales con los que conquistó al electorado, todo un reto para el mandatario dado el ambiente político del país y su pérdida de popularidad. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda /Archivo / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Uno de los logros del Gobierno del presidente, Gustavo Petro al cumplir tres años de su administración, es la reforma pensional que se encuentra en revisión en la Corte Constitucional.

Esta reforma busca principalmente beneficiar a más de dos millones de adultos mayores en situación de pobreza extrema y pobreza, que no lograron acceder a una pensión digna, mediante una renta básica y un sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte.

La reforma plantea los siguientes pilares: El Pilar solidario: Cubre a personas en condición de vulnerabilidad, mayores de 65 años hombres, 60 años mujeres, o con discapacidad. Se busca otorgarles una renta equivalente al umbral de pobreza extrema proyectado para 2024, es decir, unos 223.800 pesos mensuales.

El Pilar semicontributivo: está dirigido para personas que, al llegar a la edad de jubilación de 60 para mujeres, 65 para hombres, no han cotizado el mínimo de semanas requeridas para una pensión contributiva, pero sí han cotizado un mínimo de 300 semanas. Se plantea otorgar una renta vitalicia complementaria.

En la reforma pensional se establece un pilar contributivo público: Conformado por todos los trabajadores que cotizan en Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, aproximadamente 2,990,000 pesos en 2024. Lo que supere ese tope irá a los fondos privados de pensiones.

Y el Pilar de ahorro voluntario complementario: Para quienes decidan ahorrar voluntariamente para mejorar su pensión.

La reforma pensional del presidente Petro es un cambio estructural importante que introduce un sistema de cuatro pilares con un enfoque solidario y busca ampliar la cobertura de pensiones, en especial para los adultos mayores más vulnerables.