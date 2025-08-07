Fútbol

🔴 EN VIVO Bayern Múnich, con Luis Díaz titular por primera vez, contra el Tottenham: Sígalo acá

El extremo colombiano es inicialista en el amistoso en el Allianz Arena, por la Telekom Cup.

Luis Díaz abraza al DT Vincent Kompany, tras sus primeros minutos con el Bayern Múnich / Twitter: @FCBayern

Luis Díaz abraza al DT Vincent Kompany, tras sus primeros minutos con el Bayern Múnich / Twitter: @FCBayern

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad