🔴 EN VIVO Bayern Múnich, con Luis Díaz titular por primera vez, contra el Tottenham: Sígalo acá

<b>Luis Díaz es titular por primera vez en el Bayern Múnich,</b> en juego amistoso que se celebra en el Allianz Arena frente al Tottenham de la Premier League, válido por la denominada Telekom Cup.<a href="https://caracol.com.co/2025/08/02/luis-diaz-sin-gol-pero-influyente-en-triunfo-del-bayern-munich-detalles-de-su-debut-en-alemania/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/02/luis-diaz-sin-gol-pero-influyente-en-triunfo-del-bayern-munich-detalles-de-su-debut-en-alemania/"><b>Lucho venía de disputar 45 minutos el pasado sábado, en el amistoso ante el Lyon de Francia,</b></a> también disputado en territorio alemán. En dicho compromiso, el club bávaro se impuso 2-1 con un doblete de Michael Olise, el segundo en un lanzamiento desde el punto penalti, tras falta sobre el guajiro.Este es el penúltimo amistoso de pretemporada del Bayern Múnich, quien el próximo martes visitará al Grasshopper suizo.<a href="https://caracol.com.co/2025/07/31/luis-diaz-va-por-su-primer-titulo-con-bayern-munich-fecha-de-su-posible-estreno-oficial/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/07/31/luis-diaz-va-por-su-primer-titulo-con-bayern-munich-fecha-de-su-posible-estreno-oficial/"><b> El sábado 16 de agosto comenzará la temporada 2025-2026 enfrentando al Stuttgart en la Supercopa de Alemania.</b></a>