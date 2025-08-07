Efraín Juárez denunció que Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte

Efraín Juárez, entrenador de Pumas con previo paso por Atlético Nacional, encendió las alarmas tras denunciar que Álvaro Angulo ha recibido amenazas de muerte, tras su polémica salida del fútbol argentino.

En conferencia de prensa, una vez consumada la eliminación del equipo mexicano de la Leagues Cup, Juárez advirtió que el defensor colombiano se encuentra bastante afectado por los mensajes recibidos en "su correo y a su teléfono“.

Alvaro Ángulo, futbolista colombiano del Pumas de México. Foto: tomada del perfil de X @PumasMX Ampliar

Juárez denunció que Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte

“Hablar de los argentinos es complicado porque en la mañana, un jugador mío que jugaba en Independiente, Álvaro (Angulo), y esto lo quiero decir públicamente porque no es normal, recibió amenazas de muerte a su correo y a su teléfono. Hay que estar bastante atentos a esas circunstancias”, comentó Efraín Juárez ante los medios de comunicación.

Y complementó al respecto: “No sé de dónde (provienen las amenazas), obviamente todo parece indicar que vienen de allá (Argentina). Estamos en una investigación interna del club... La realidad es que muchos de esos mensajes llegan a raíz que se fue de Independiente”.

Finalmente, el estratega mexicano reconoció a Angulo por el esfuerzo que hizo al sobreponerse a dicha situación y jugar su partido, pero advirtió también que es inaceptable que algo así ocurra.

“Me parece que esas cosas hay que decirlas, hay que hablarlas, porque non son fáciles de digerir. Imagínate que te despiertes con amenazas de muerte en tu teléfono el día del partido. Cero tolerancia con esas circunstancias, eso sí que no”, concluyó.

Angulo y su polémica salida de Independiente

A pesar de haber figurado en cuestión de semanas con Independiente de Argentina, Álvaro Angulo terminó dejando el club tras una polémica con la dirigencia. Según reveló el lateral izquierdo, el Rojo le quedó adeudando un dinero de su salario y por tal razón terminó dando el salto al fútbol mexicano con Pumas.

Ahora bien, desde la directiva de Independiente se emitió un comunicado desmintiendo las declaraciones de Angulo y adjuntando evidencia de que los pagos sí se hicieron. A su modo de ver, el jugador quería aceptar la oferta recibida y usó el tema salarial como excusa para salir.

