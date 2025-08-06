Por no tener abogado de confianza, aplazan imputación de cargos al alcalde de Tunja

El alcalde de Tunja está a la espera del fallo. Foto | Alcaldía Mayor de Tunja

Tunja

Había mucha expectativa en Tunja por la audiencia programada para el 6 de agosto de 2025 en el Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías donde la fiscalía realizaría la formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo.

Sin embargo apenas iniciando la diligencia el alcalde de nuevo dijo que no tenía abogado de confianza y renunciaba al que le había asignado la Defensoría del Pueblo.

Ante esta situación la juez del caso le solicitó a la fiscalía que se pronunciará, lo cual fue calificado como una maniobra dilatoria.

“La Fiscalía siempre ha garantizado los derechos del señor Mikhail Krasnov. Desde el 9 de julio del 2025 se le contestó un derecho de petición en donde se le informó de los procesos que adelanta la Fiscalía Sexta Seccional y además se le remitió copia de las denuncias. Desde esa oportunidad se le informó que se le iba a realizar audiencia de formulación de imputaciones el 28 de julio, que podía escoger al abogado de su confianza, que si no tenía abogado se le había asignado en ese caso al doctor Manuel Orlando Cetina, defensor público, que fue ya desplazado en la audiencia el 28 de julio por el doctor Gonzalo Ramos”.

Aseguró el fiscal que, “en audiencia del 30 de julio de 2025, promovida por el abogado Gonzalo Ramos Rojas se pidió aplazar la audiencia de formulación de imputación”, lo que consideró como una maniobra para evitar que se haga la diligencia.

Ante los requerimientos del alcalde avalados por el agente del Ministerio Público y previo acuerdo entre las partes y con el Centro de Servicios Judiciales se reprogramó para el 9 de septiembre a las 3 de la tarde esta diligencia, aplazada ya en dos oportunidades.