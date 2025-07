Alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, niega que el Consejo de Estado haya fallado su nulidad

Tunja

El jueves 17 de julio había mucha expectativa en Tunja, pero, aunque estaba en el orden del día, el Consejo de Estado no se encargó de la demanda de nulidad electoral que tendrá que fallar en segunda instancia y que está en el despacho de la magistrada, Gloria María Gómez Montoya, pues primero debe resolver una serie de memoriales, recursos y recusaciones que llegaron a última hora.

Recordemos que desde diciembre de 2023 cursa en los estrados judiciales una demanda de nulidad electoral contra Mikhail Krasnov por encontrarse inhabilitado para ejercer cargos públicos pues firmó un contrato de prestación de servicios con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que se ejecutó en Tunja hasta el 31 de diciembre de 2022.

Ante una intensa campaña de desinformación que vivió Tunja con el tema de la demanda de nulidad electoral que está por resolver, pero que no ha decidido aún el Consejo de Estado el alcalde, Mikhail Krasnov que casi nunca se pronuncia sobre sus procesos jurídicos grabó un video desvirtuando esas publicaciones en redes sociales.

“Hoy quiero hablarles con transparencia y responsabilidad a los tunjanos. Mi proceso en el Consejo de Estado no es por corrupción, como lo afirman tantos rumores malintencionados. Es por haber sido docente, en la UPTC un año antes de haber sido elegido su alcalde, pero si mi ejercicio como docente me aparta de esta dignidad que ustedes me han dado, lo asumiré con la frente en alto, porque no hay cosa que me enorgullezca más que la labor de enseñar”.

Aseguró el alcalde que no ha sido notificado, porque aún no hay fallo.

“Quiero aclararles que no he sido notificado de ninguna decisión por parte del Consejo de Estado. Tristemente, en los últimos días algunos portales informativos de actores políticos han celebrado de forma precipitada e inescrupulosa, lo que aseguran, sería una decisión del Consejo de Estado declarando la nulidad de mi elección como alcalde de Tunja. Quiero decirles que esta aparente filtración ha sido utilizada por sectores que históricamente han vivido de la política y del poder para generar inestabilidad institucional y sembrar confusión entre los ciudadanos. Pero lo cierto es que mi pecado ha sido no estar con los mismos de siempre”.

Y le envió un mensaje a los más de 27 mil ciudadanos que lo respaldaron en las elecciones de 2023.

“Quiero ser absolutamente claro con los 27.330 tunjanos que confiaron en mi programa de gobierno y también con quienes sin haber votado por mí esperan que nuestra ciudad avance. Confío plenamente en que nuestra alta corte tome una decisión justa y me siento tranquilo y orgulloso de mi ejercicio como docente. Por tanto, permaneceré cumpliendo con mis funciones como alcalde de todos los tunjanos”.

Eso sí, dejó claro que, si el fallo sale en su contra, él informará oportunamente.

“Si la decisión del Consejo de Estado llegase a ser positiva o negativa para nuestra ciudad, seré el primero en informar al pueblo de Tunja con la cara en alto y con el mismo compromiso con el que asumí esta responsabilidad. Mientras tanto, seguimos trabajando, confiando en Dios, en la justicia y en el ejercicio que hice como docente”.

Recordemos que además de este proceso en el Consejo de Estado, al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov la Procuraduría le adelanta dos procesos disciplinarios y la fiscalía le imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos el próximo lunes 28 de julio.