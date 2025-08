Atracan a directivo de Fenalco en Barranquilla: piden levantar restricción al porte de armas

La creciente ola de inseguridad en Barranquilla sumó un nuevo episodio este martes, cuando el directivo de Fenalco Atlántico, Rafael Madero, fue víctima de un atraco a mano armada en el parqueadero interno de un supermercado, ubicado en la calle 82 con carrera 53, en el norte de la ciudad.

En conversación con Caracol Radio, Rafael Madero relató los momentos de tensión que vivió junto a su familia tras realizar una compra en el establecimiento y toparse con los delincuentes.

“Bastante preocupado, nervioso por la situación presentada anoche en el parqueadero interno de la Olímpica. Estábamos con mi familia; después de hacer la compra, bajamos al parqueadero y mientras metíamos las bolsas en el carro, llegó una moto con dos personas armadas. Se acercaron, nos intimidaron y nos quitaron los objetos de valor que teníamos encima, y con las mismas se fueron”, relató.

Además, cuestionó fuertemente la ausencia de personal de seguridad en el establecimiento comercial.

“Lo lamentable es que no había ningún vigilante por allí. Tanto la Policía como el personal que después se acercó me indicaban que lo más seguro es que nos estuvieran siguiendo incluso dentro del mismo supermercado”.

Llamado urgente al alcalde y a las autoridades

Rafael Madero hizo un llamado enérgico al alcalde Alejandro Char y a las autoridades distritales, instando a tomar decisiones firmes para recuperar la tranquilidad ciudadana.

“Esta inseguridad quedó absolutamente desbordada, eso es lo más lamentable. Todos estamos sujetos a este tipo de situaciones, pero yo creo que esta ciudad no se merece vivir en esta intranquilidad. Yo creo que es de las cosas que más debemos cuidar, y por eso el llamado al alcalde. Se lo informé en un chat que le envié: tanto esfuerzo y tanta obra que se está haciendo, que hay que reconocer, pero ¿para qué tanto esfuerzo si no se pueden disfrutar con tranquilidad y seguridad?”.

El dirigente gremial también abrió un debate sobre la posibilidad de que ciudadanos con salvoconducto puedan portar armas para defensa personal.

“Yo tengo mi arma, pero no puedo cargarla. Es factible que no hubiera pasado a mayores este tema. Lo más triste es ver cómo una persona que seguramente no tiene salvoconducto porta un arma, dos personas en una moto, y no pasa nada; mientras que uno, que simplemente la quiere para defenderse de estas situaciones, pues no lo puede hacer”.

Madero aseguró que es necesario revisar el decreto del Ministerio de Defensa que restringe el porte, especialmente en ciudades donde la delincuencia se ha disparado.

“El deber ser en este país, se supone que las armas deben ser propias del Estado exclusivamente, de acuerdo a la norma constitucional. Pero hay hechos que han conllevado a que se otorguen salvoconductos a algunas personas. Y aunque uno lo tenga, no puede portar el arma. Yo creo que eso hay que revisar, y los alcaldes tienen la potestad, en situaciones extremas, de otorgar permisos a personas con antecedentes intachables”.

“Esto va cada vez peor”: alarma por los niveles de violencia

El directivo expresó su preocupación a la falta de soluciones reales y sostenibles para enfrentar el auge de la criminalidad en Barranquilla.

“Los indicadores nos lo están diciendo, no lo estoy diciendo yo, son los indicadores. Esto va cada vez peor y, más triste aún, no vemos solución en el camino. La Policía hace su esfuerzo, y hay que reconocerlo, pero está desbordada totalmente por la inseguridad y las bandas criminales en esta ciudad”.