Admiten demanda que busca tumbar el decreto que le quitó competencias al Consejo de Estado

JUSTICIA

La Sección Primera del Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda que busca tumbar el decreto 0799 del Ministerio de Justicia que le quitó competencias al Consejo de Estado para conocer en primera instancia las tutelas que se instauran contra el presidente de la República.

De acuerdo con este decreto, dichas tutelas contra el presidente ahora las conocerán los jueces del circuito.

No obstante, para la demandante, la senadora María Fernanda Cabal, esto es un golpe a la justicia.

"El gobierno habilita que las tutelas contra el Presidente, incluidas aquellas relacionadas conseguridad nacional, erradicación de cultivos ilícitos y decisiones de alto impacto ya no sean conocidas por el Consejo de Estado como instancia especializada,sino por jueces de circuito ordinarios. No es una simple medida administrativa,es un golpe silencioso a la justicia”, indica la congresista.

Medida cautelar de suspensión

Dicha demanda de nulidad tambien pide la suspensión provisional del decreto mientras se estudia de fondo. Por su parte el Ministerio de Justicia y la Presidencia ya presentaron sus defensas que buscan que no se acceda a dicha solicitud de medida cautelar.

“Se han radicado más de 600 tutelas contra el presidente Petro”: presidente del Consejo de Estado

En diálogo con Caracol Radio el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, se refirió al polémico decreto 0799 que le quita la competencia exclusiva a esta corporación para conocer de las tutelas contra el presidente de la República.

El presidente de esta alta corte dijo de forma tajante que es un decreto que genera incertidumbre.

“Genera una señal al país de incertidumbre. Es un decreto que no se acompaña con la búsqueda del interés general y de la necesidad de fortalecer los mecanismos de control democrático al poder público. Este es un decreto cuyas invocaciones también nos generan dificultades de entender", indicó el magistrado.

Para el presidente de la corporación, al instaurarse una tutela contra el presidente Petro, debería el órgano de mayor jerarquía dentro de lo contencioso administrativo encargarse de su trámite.

“No resulta proporcionado que se le elimine esta competencia al Consejo de Estado y se le entregue a unos jueces del circuito que para mí, por supuesto, me merecen la mayor consideración. Pero lo que hay que entender aquí es si resulta razonable que el juez de la más alta dignidad de un Estado, digamos, no resulte conveniente que a su turno sea un tribunal de la más alta dignidad del Estado el que conozca las tutelas, me parece que ahí hay un problema de proporcionalidad y razonabilidad", puntualizó Álvarez.