“Irrespetan la justicia todos los días diciendo que no debe estar preso”: Petro por condena a Uribe

Por casi una hora y 50 minutos el presidente Gustavo Petro se dirigió a los colombianos en una nueva alocución presidencial, desde la Casa de Nariño, la cual aprovechó para “defenderse” ante lo que considera han sido versiones erradas, críticas e intentos de censura en contra suya y de los avances que ha presentado su gobierno.

“Estas alocuciones sirven para poner nuestro punto de vista, lograr que la ciudadanía no coma entero, que pueda discernir y tomar decisiones. Esta alocución tiene que ver con la presentación de datos”, anticipó el mandatario.

En su discurso, el presidente comenzó haciendo un balance en materia económica. Haciendo un balance sobre la incidencia de la pobreza monetaria en Colombia, el mandatario acusó a su predecir, el expresidente Iván Duque de acabar “hasta con el nido de la perra”. Aseguró que no fue sino hasta el gobierno actual que “definitivamente disminuyó la pobreza monetaria en Colombia”.

Haciendo un balance sobre la incidencia de la pobreza monetaria en Colombia, el presidente Gustavo Petro acusó al expresidente @IvanDuque de acabar “hasta con el nido de la perra”. pic.twitter.com/abbibPmKvr — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 6, 2025

“Hemos logrado bajar la pobreza monetaria en Colombia hasta donde ningún presidente de Colombia lo bajó.” El jefe de Estado aseguró que el indicador llegó al 31.8% en 2025, siendo la cifra más baja desde el año 2012.

El presidente aseguró que los buenos indicadores son muestra de que su norte ha sido el de gobernar: “no vine de parranda. Aquí sí que se tomaban muchos tragos y quién sabe qué más, pero (ahora) aquí nadie se toma un trago mientras trabaja”.

Esta declaración se produjo tras la filtración de unos chats entre su hijo Nicolás Petro y la exesposa Day Vázquez, en donde mencionaban presuntas fiestas de cuando Petro era candidato, entre 2021 y 2022. De hecho, aunque sin hacer mención explícita, también dijo: “ya dirán que es que si al presidente le han gustado en su vida las mujeres bellas e inteligentes es peor de criminal que el que ha ordenado masacrar miles de jóvenes. Les asusta la belleza y la inteligencia colombiana”.

Sobre la condena contra el expresidente Uribe

El jefe de Estaso aprovechó esta alocución también para cuestionar lo que considera han sido presiones a la justicia en el caso en contra del expresidente Álvaro Uribe, tras ser condenado 12 años: “Por eso aplauden a Uribe, por eso no son capaces de respetar a la justicia. La irrespetan todos los días, diciendo que él no debe estar preso. Yo no me voy a meter en eso, ni voy a decirle si sí o si no. Pero a la justicia se le respeta Colombia y en Estados Unidos”.

Aunque no dio nombres, el mandatario recriminó que haya “colombianos que se van allá a destruir la justicia en Colombia”. Los calificó como “traidores a la patria”, asegurando que no deben ser llamados miembros de la oposición, porque ni siquiera quienes se oponen al Gobierno “tiene esa indignidad”.

A propósito del uribismo, Petro también le lanzó otro dardo al expresidente Duque, asegurando que su “política pública contra el Covid fue un desastre contra los pobres”. El presidente lo señaló de haber usado “la plata, incluso el endeudamiento público, para pagarle a los ricos subsidios”.

Educación

En su balance en términos educativos, el presidente respondió al debate sobre los más de 190.000 nuevos cupos universitarios, planteado, según explica, por la congresista Catherine Juvinao: “Para hacer esta cifra, ojo, se utilizó matemáticas de flujo, o sea que no es una equivocación (...) estos 190.504 son realmente nuevos estudiantes, nuevo cupo en la entrada de la universidad, nunca se había hecho”.

También dijo que “bajar la tarifa de la universidad privada es un logro de este gobierno”, cuestionando que en la actualidad sea “más barato educar un niño en Europa que en la Universidad de Los Andes. Eso no puede ser”.