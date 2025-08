“El feminicida de mi hija sigue trabajando en la Policía”: habla padre de patrullera

El pasado 28 de abril, la patrullera de la Policía María Alejandra Guerrero, de 23 años, cayó desde el quinto piso del conjunto residencial Vipa Azul, en el sector de Caribe Verde, en Barranquilla. En el momento de este hecho se encontraba acompañada por el subintendente Andrés Alfonso Castro Gómez, quien aseguró a las autoridades que ambos estaban juntos en el apartamento cuando ocurrió la caída.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Desde entonces, la familia de la joven descartó la hipótesis de un suicidio y sostuvo que María Alejandra fue víctima de feminicidio.

Recientemente se conoció que la muerte de la patrullera de la Policía, María Alejandra Guerrero habría sido provocada, de acuerdo con lo revelado por un informe forense.

En conversación con Caracol Radio, John Faber Buitrago, abogado de la familia de la uniformada, indicó que el informe revela que la muerte de María Alejandra Guerrero fue provocada por una “fuerza externa”.

Más información Mujer de Puerto Colombia estaría vinculada al asesinato de su pareja, en Italia

Mientras tanto, este medio contacto al padre de la patrullera, José Guerrero, quien pidió una respuesta inmediata a la Fiscalía para que actúe luego de conocerse estos resultados por parte de Medicina Legal.

“María Alejandra no tenía ningún motivo para acabar con su vida”

Guerrero fue enfático al asegurar que su hija era una joven llena de proyectos y sueños, y que la familia nunca creyó que se tratara de un suicidio.

LEA TAMBIÉN: En menos de 14 horas, siete personas fueron asesinadas en Barranquilla

“Nosotros veníamos insistiendo en la necesidad de que la Fiscalía ahondara en la investigación, para que el caso no quedara en la impunidad. Esto lo que demuestra es que teníamos razón en ese punto: María Alejandra —como lo hemos venido diciendo desde el principio— no tenía ningún motivo para querer acabar con su vida. Era una joven muy llena de vida, con metas y propósitos. Estaba enfocada en sus estudios, y que, de la noche a la mañana, se presentara esta situación y se quisiera hacer ver algo que, en realidad, nosotros como familia sabemos y descartamos desde el principio, no tiene sentido.”

Guerrero relató que, al acercarse a Medicina Legal, tuvo claridad sobre lo que realmente habría sucedido con su hija. Señaló además que vecinos reportaron una riña antes del hecho.

“Una vez me acerqué a Medicina Legal y me entrevisté con el personal del CTI, al conocer los hechos y lo que realmente había ocurrido, llegamos de inmediato a la conclusión de que se trataba de un feminicidio, no de un suicidio. Supimos que, antes del hecho, algunos vecinos alertaron sobre una riña en el lugar. Se escuchaban gritos pidiendo auxilio”, dijo.

Denuncia negligencia por parte de la Fiscalía y Medicina Legal

El padre de la patrullera también criticó el actuar de las autoridades judiciales, asegurando que el uniformado implicado continúa libre y trabajando.

“Él actualmente está trabajando. Ha habido negligencia en ese aspecto, porque con todo el material probatorio que ya tienen en sus manos, ya deberían haber tomado una decisión. Aún no se ha pronunciado. Medicina Legal también ha sido negligente, ya que han pasado tres meses y solo han entregado el dictamen preliminar. No han presentado el informe final, y supongo que eso es lo que la Fiscalía está esperando para poder actuar”, precisó. “Mi hija fue lanzada del balcón”

José Guerrero también afirmó que los signos de violencia en el cuerpo de su hija son claros y que el dictamen forense preliminar evidencia agresiones previas a la caída.

“Ella fue lanzada, no iba a tomar esa decisión. Ya tenía los signos de violencia. Medicina Legal claramente lo dice: presenta orificio de entrada y salida, pero no es de arma de fuego, sino cortopunzante. También presenta laceraciones en el brazo y la muñeca, evidencias de maltrato físico, y eso fue antes de la caída.”

“Exigimos que la Fiscalía actúe”

El llamado de la familia es claro: que se investigue como feminicidio y se imputen cargos al subintendente Castro Gómez.

“La Fiscalía ya tiene suficiente material probatorio para que hubiesen tomado una decisión y aperturado la investigación penal por feminicidio en contra del señor subintendente. No sé qué esperan. Ahí están las pruebas, están las evidencias, y la Fiscalía hasta el momento no ha hecho nada.”

La familia busca apoyo institucional en Bogotá

Actualmente, José Guerrero se encuentra en la capital del país buscando que el caso no quede en la impunidad.

“Me encuentro en la ciudad de Bogotá tocando puertas en Derechos Humanos, Fiscalía, Procuraduría, el Ministerio de la Igualdad y el Ministerio del Interior, para que se ejerza una vigilancia estricta sobre este proceso. No me voy a quedar en silencio. Este caso no puede quedar en la impunidad.”