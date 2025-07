Más justicia que reparación simbólica esperan algunas víctimas de las Farc en Boyacá

Tunja

Hay expectativa por las sanciones que anunciará la Jurisdicción Especial de Paz, JEP contra los exjefes de las Farc, para lo cual las víctimas están citadas para el 31 de julio a la audiencia de verificación. Se trata de la primera sentencia contra los miembros de esa guerrilla, en el caso de secuestro.

De todas maneras, ninguno de ellos irá a la cárcel, pues según la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz de la JEP dictó los lineamientos de las Sanciones Propias y de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-reparador, que algunos comparecientes deberán realizar.

Ha trascendido que el secretariado presentó una propuesta que incluye; buscar desaparecidos en el marco del conflicto, ejecutar acciones de desminado, promover una restauración ambiental en el Páramo de Sumapaz y desarrollar un proyecto de memoria histórica.

Caracol Radio habló con el coronel (e), William Donato Gómez quien fue secuestrado por las Farc el 4 de agosto de 1998 en la cruenta toma de Miraflores, Guaviare y en 2010 recuperó su libertad. Él quien ahora es asesor de seguridad en la gobernación de Boyacá les cantó unas cuantas verdades a las Farc.

“Lo primero que tenemos que decir es que la reparación integral es un deber del Estado y es un derecho de las víctimas que fueron afectadas en todos sus derechos por todos estos grupos criminales, especialmente la FARC y los grupos armados como el ELN. Creo que cada víctima se siente o no reparada de una manera diferente. Yo creo que lo más importante es que estos proyectos de reparación que buscan los comparecientes o los victimarios que hayan aportado verdad y que han reconocido su responsabilidad, puedan iniciar a pagar o a reparar todos los daños que fueron causados”.

Destacó una de esas propuestas que podría ser reconocida para la reparación a las víctimas.

“Creo que entre esos hay uno que me parece importante y es la búsqueda de personas desaparecidas. Recordemos que aquí en el departamento tenemos todavía algunas personas, entre ellas el subintendente, Luis Hernando Peña Bonilla quien estuvo en cautiverio conmigo hace muchos años y aún la familia sigue padeciendo por no saber qué pasó con él. Hay otros como el de acción integral contra las minas, creo que hay un proyecto que se llama horizontes seguros, que lo que busca es educar a las personas, especialmente en esas zonas donde estos grupos criminales colocaron algún tipo de estos artefactos y hay otro, creo, de infraestructura rural y urbana que también son proyectos que, como le digo, no todas las víctimas se sienten reparados de esa manera, pero bueno, digamos que es algún inicio y lo más importante es que esto se cumpla”.

Criticó el hecho de que las víctimas tantos años después no hayan recibido justicia.

“Yo siempre he dicho que debe haber justicia. Yo no he aceptado nunca que estos criminales estén sentados hoy en el Congreso como si nada hubieran hecho y que las víctimas no hayan sido el centro de todos estos proyectos”.

El coronel (e) dijo que espera que sus victimarios tengan una sanción ejemplar que no puede quedar en una siembra de árboles.

“Yo no concibo que sea solamente este tipo de pagos o de reparaciones. Yo creo que los criminales que cometieron masacres, homicidios, secuestros, desplazamientos que han hecho reclutamiento contra niños, paguen simplemente sembrando árboles. Yo creo que aquí debe haber una justicia mucho más eficaz. Esto puede ser un inicio, pero esto no puede quedar solamente en eso”.

Denunció que contrario a como quedó en el Acuerdo de Paz, las víctimas no fueron el centro de lo firmado en 2016.

“Nosotros vemos cómo hoy todo el centro han sido los victimarios y las víctimas las han dejado a un lado. Personalmente no he estado muy metido con este tema de Justicia Especial para la Paz, pero no creo que haya sido lo más eficaz. Con las personas que yo tengo la oportunidad de hablar, muchas de las víctimas han quedado desilusionadas sobre cómo se ha dado este proyecto y se ha tratado de ver la ruta o la línea con las víctimas”.

El coronel (e) William Donato Gómez le recordó al antiguo secretariado de las Farc liderado por Timochenko y quienes aún disfrutan de una curul en el Congreso, fruto del Acuerdo de Paz que no han devuelto los restos del subintendente Luis Hernando Peña Bonilla, oriundo de Monguí y quien fue secuestrado por las Farc el primero de noviembre de 1998 durante la toma guerrillera a Mitú, Vaupés.

Su familia que vive en Sogamoso recibió en julio de 2008 noticias del uniformado a través del subintendente Armando Castellanos Gaona, uno de los rescatados en la ‘Operación Jaque’, quien le contó a la prensa que Peña Bonilla fue fusilado por las Farc.

Su hermana, Yoleni Peña Bonilla, les solicitó a los siete exmiembros del secretariado de las extintas Farc que comparecieron a la audiencia de reconocimiento de responsabilidad, la ubicación del lugar donde habría sido sepultado Luis Hernando.

Pastor Alape, en esa misma audiencia ante la JEP manifestó que reconocen que fue una orden de la dirección y que Peña Bonilla fue ejecutado, pero hasta ahora sus restos no han sido entregados a su familia.