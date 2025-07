Juan Fernando Quintero: “Yo no decidí volver a River, Marcelo me llamó y cómo decirle no a mi casa”

Juan Fernando Quintero en su duelo ante San Lorenzo. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

Juan Fernando Quintero volvió a jugar con River Plate, luego de dos años y medio. El volante colombiano ingresó en la última media hora de partido, en lugar de Santiago Lencina, en el empate 0-0 ante San Lorenzo, por la tercera fecha del fútbol argentino.

Al final del partido, el volante antioqueño dialogó con ESPN, expresando su felicidad por el regreso a River y al Más Monumental. JuanFer también contó los detalles sobre cómo se dio su retorno, tras su breve paso por el América de Cali.

“Yo no decidí (volver), de alguna u otra forma Marcelo me llamó y cómo no le voy a decir a mi casa si voy a volver. Se siente el cariño, eso es lo que uno quiere que pase todos los días y la verdad que estoy muy feliz”, comentó Quintero sobre su vuelta.

De sus sensaciones tras volver a jugar, señaló: “Muy contento de volver a jugar en el Monumental. Fue un partido demasiado difícil, yo creo que es el primero que juego, me falta ritmo, pero con el trabajo que se viene haciendo y con la preparación, nos vamos a sentir bien. No es fácil por ahí cuando están los equipos más atrás en lo táctico, se intentó y vamos a seguir por esta senda”.

¿Qué dijo Marcelo Gallardo sobre el partido de Quintero?

Entretanto, el técnico Marcelo Gallardo, en la rueda de prensa posterior al partido, también evaluó la actuación de Juan Fernando Quintero. El Muñeco destacó las características de juego del colombiano para lo que necesita actualmente River Plate; no obstante, advirtió que debe seguir tomando ritmo.

“JuanFer, con su impronta, con ese jugador que nos puede dar ese freno, esa creatividad, el pensar un poquito los inicios de ataque, no ser tan directo y vertiginoso. Nos da esa pausa que siempre nos viene bien, esperemos que se ponga bien él, para todavía terminar de potenciar al equipo, los que se van sumando, los que van llegando. En ese contexto, tratar de ir funcionando cada día mejor a nivel colectivo”, comentó al respecto.

¿Cuál es el próximo partido de River Plate?

Con el empate, River Plate se ubica líder del Grupo B del campeonato argentino con 7 puntos de 9 posibles. El próximo sábado estará enfrentando a San Martín de Tucumán, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en juego por la Copa Argentina.