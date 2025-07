Juanfer Quintero fue anunciado como nuevo jugador de River Plate ¿Cuánto recibirá América?

Fin a la novela de Juan Fernando Quintero. Luego de poco más de seis meses en América de Cali, el volante antioqueño regresa a Argentina, esta vez para vestir los colores del club de sus amores: River Plate. Su último equipo en territorio argentino había sido Racing de Avellaneda, con el que ganó la Sudamericana.

Este jueves 17 de julio River anunció la incorporación de uno de los jugadores más queridos en los últimos años, a quien catalogan como el que marcó el gol más importante en la historia de la institución con el convertido ante Boca Juniors en la final de la Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu.

"¡Bienvenido a tu casa, Juanfer! Juan Fernando Quintero, por más gloria con nuestros colores", fueron los mensajes con los que anunciaron la llegada a la institución del jugador de 32 años, quien firmó un contrato hasta diciembre de 2027.

Juan Fernando Quintero, por más gloria con nuestros colores 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/n1IIZ05aq0 — River Plate (@RiverPlate) July 17, 2025

¿Cuánto dinero habría recibido América de Cali?

Se habló mucho del deseo de Quintero de regresar a River Plate y coincidió con su salida de América, donde, en palabras del volante, le quedaron debiendo dinero. “Desde el club me llamaron y me comunicaron que no iban a contar conmigo, además, ambas partes fuimos claros en querer terminar todo de la mejor manera. La dirigencia me dijo que no podían asumir el salario”, fue lo que expresó el jugador.

Según se ha informado, todavía no de manera oficial, el costo de la operación rondó los 2.250.000 de dólares.

En desarrollo...